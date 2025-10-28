Популярни
Григор Димитров отново в действие в Париж

  • 28 окт 2025 | 08:52
Григор Димитров отново в действие в Париж

Първата ракета на България Григор Димитров направи снощи блестящо завръщане на корта след близо 4-месечно отсъствие, а днес му предстои нов мач на турнира от сериите “Мастърс” в Париж, Франция.

Този път 34-годишният хасковлия ще се изяви в надпреварата на двойки, в която ще си партнира с представителя на домакините Никола Маю. Техни съперници на старта ще бъдат Юго Нис и Едуар Роже-Васлен. Двубоят е четвърти в програмата на корт №2, която започна в 12:00 часа наше време.

Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие
Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

Френският ветеран ще приключи тенис кариерата си именно в мачовете на двойки в града на модата и любовта.

Никола Маю: Очарован съм, че ще завърша кариерата си редом до Григор Димитров
Никола Маю: Очарован съм, че ще завърша кариерата си редом до Григор Димитров

“Преди години аз бях свидетел на влизането на Григор в професионалния тенис, той е по-млад от мен. Той беше феномен и беше ясно, че ще направи голяма кариера. Имал съм късмета да играя и с него няколко пъти на двойки, очарован съм, че ще приключа редом до него", коментира 43-годишният Маю пред вестник "Льо Фигаро" в понеделник.

Никола Маю е бивш номер 1 в света на двойки, като е спечелил пет пъти турнири от Големия шлем в тази категория. Французинът вече е играл редом до Григор Димитров през 2023 в Ротердам и Вашингтон.

Днес първата ракета на България ще научи и своя опонент за втория кръг на сингъл. Той ще стане известен след края на двубоя между Хауме Мунар и Даниил Медведев.

