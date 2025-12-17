Популярни
Иван Иванов беше обявен за световен шампион при юношиет

  • 17 дек 2025 | 16:42
  • 150
  • 0
Иван Иванов беше обявен за световен шампион при юношиет

Иван Иванов беше обявен за световен шампион при юношите на ITF за 2025 г. Така Иванов се превърна в първия български тенисист, който печели наградата за световен шампион на ITF в тази категория.

Иванов спечели титлите на сингъл при юношите както на Уимбълдън, така и на Откритото първенство на САЩ, превръщайки се в първия играч, спечелил две титли от Големия шлем в един сезон след Сън Чун-Шин през 2018 г. Иванов стана и едва вторият български тенисист, спечелил титла от Големия шлем при юношите – след Григор Димитров.

При юношите Иванов триумфира с първото място на турнир от категория J300 във Франция и завърши втори на турнира J500 в Милано (Италия). През месец май Иванов спечели и първата си титла от турнири за мъже в Унгария, а през септември дебютира за Купа Дейвис по време на победата на България над Финландия.

За номер 1 при девойките през тази година беше избрана Кристина Пеничкова (САЩ).

Арина Сабаленка и Яник Синер бяха обявени за световни шампиони на ITF съответно на сингъл за жени и мъже. И Сабаленка, и Синер получават престижната награда за втори път. Сабаленка добави към наградата си за световен шампион от 2023 г., а Синер става първият играч, обявен за световен шампион на мъжки сингъл в две поредни години, откакто Новак Джокович получава наградата в пет последователни години от 2011 до 2015.

Престижните годишни награди отличават 11 играчи в различни категории. Световните шампиони за 2025 г. ще получат наградите си на церемония през 2026 г.

Президентът на ITF Дейвид Хагърти поздрави победителите.

„Поздравления за всички наши световни шампиони на ITF за 2025 г. Това беше още една невероятна година за тениса, с толкова много страхотни моменти в турнирите от Големия шлем, туровете и нашите отборни събития. 11-те тенисисти, които награждаваме днес, се насладиха на страхотни сезони и сме уверени, че ще продължат да блестят през 2026 г. Пожелаваме на тези и на всички тенисисти спокоен подготвителен период и късмет през следващата година."

