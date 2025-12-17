Nexo влиза в историята на Големия шлем като първия крипто партньор на Tennis Australia

Nexo, водещата платформа за управление на дигитални активи, сключи историческо тригодишно глобално партньорство с Tennis Australia, с което става официален крипто партньор на Australian Open и Summer of Tennis, включително турнирите United Cup, Adelaide International, Brisbane International и Hobart International.

Това е първият случай, в който бизнес от сферата на дигиталните активи партнира с турнир от Големия шлем, което затвърждава престижа на Nexo, дългосрочната визия на компанията и лидерската ѝ позиция на границата между елитния спорт и високите технологии.

От екипа на Nexo коментираха:

„Australian Open е пресечната точка между върхово майсторство и амбиция – точно там, където Nexo се позиционира в дигиталната икономика. Нашето партньорство отразява общ ангажимент към дисциплината и перспективно мислене. За нас е чест да се присъединим към Tennis Australia в стремежа да издигнем спорта, като същевременно покажем стойността на иновативните решения за управление на дигитални активи пред глобална аудитория.“

По време на финалите на Australian Open Nexo ще бъде част от специално курирана програма от преживявания на място – от премиум места за зрители и тенис клиники до достъп зад кулисите и многодневна VIP програма за гости. Основният акцент е Coach’s Pod на Rod Laver Arena и Margaret Court Arena – символично място, където стратегията и експертизата на най-високо ниво се пресичат, предоставяйки на феновете поглед към вземането на решения край корта и ролята на данните в реално време за представянето на играчите.

Представител на Tennis Australia, добавя:

„Tennis Australia и Australian Open имат дългогодишна традиция да приемат иновации с цел обогатяване на преживяването за фенове, играчи и партньори. Nexo споделя тази визия, като съчетава технологии, експертиза и истински глобална перспектива. Това партньорство събира две организации, посветени на върхови резултати и интелигентен прогрес, и ние сме развълнувани да приветстваме Nexo на Summer of Tennis.“

Иновативната атмосфера на Australian Open – световен еталон за визионерство – е напълно в синхрон със стремежа на Nexo към технологичното развитие в съвременната среда. Междувременно само през 2025 г. Nexo стана Официална платформа за дигитални активи на DP World Tour, Официален партньор на Acapulco Tennis Open и Официален крипто партньор на Mifel Tennis Open.

За Nexo

Nexo е водещата платформа за цялостно управление на дигитално благосъстояние, създадена, за да подпомага клиентите в растежа, управлението и опазването на техните крипто активи. От 2018 г. насам компанията предоставя ненадминати възможности за напредничави клиенти в над 150 юрисдикции.

С над 11 милиарда долара активи под управление и над 371 милиарда долара обработени транзакции, Nexo създава дълготрайна стойност за милиони потребители по света. Платформата предлага високодоходни спестявания, кредитни линии, обезпечени с крипто активи, усъвършенствани търговски инструменти и първата в света крипто дебитна/кредитна карта, като всичко това се базира на устойчив бизнес модел, модерна инфраструктура, строга сигурност и глобални лицензи.

За Tennis Australia

Tennis Australia е управляващият орган на тениса в Австралия и организатор на Australian Open – един от четирите турнира от Големия шлем и едно от най-престижните ежегодни спортни събития в света. Известна със стремежа си към иновации, върхови постижения и глобално развитие, организацията провежда турнири в цялата страна, които насърчават представянето, интегритета и напредъка на спорта. Благодарение на визионерския си подход и внедряването на водещи технологии, Tennis Australia продължава да поставя нови стандарти за фенско изживяване, атлетично представяне и иновации.