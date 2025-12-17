Динев отпадна в първи кръг в Анталия

Динко Динев отпадна в първия кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Седмият поставен в схемата българин отстъпи пред японския квалификант Хиромаса Кояма 3:6, 6:3, 4:6 за 2:26 часа на корта.

В решителната трета част Динев водеше с 4:3, но загуби следващите три поредни гейма, а с това и срещата.

Снощи той претърпя поражение и в надпреварата на двойки.

Националът на България за Купа "Дейвис" и номер 6 Янаки Милев също приключи участие в турнира. Той загуби от италианеца Андреа Фиорентини с 3:6, 3:6. Мачът беше прекъснат вчера в началото на втория сет при резултат 3:6, 1:3 след 71 минути и се доигра днес.