  Преди сблъсъка със Сабаленка, Кирьос каза, че малко мъже биха се изправили срещу жена от топ ранглиста

Преди сблъсъка със Сабаленка, Кирьос каза, че малко мъже биха се изправили срещу жена от топ ранглиста

  17 дек 2025 | 20:42
Преди сблъсъка със Сабаленка, Кирьос каза, че малко мъже биха се изправили срещу жена от топ ранглиста

Австралийският тенисист Ник Кирьос вярва, че малко мъже биха приели шанса да се изправят срещу жена от топ ранглиста, докато той се готви да премери сили срещу номер едно в света Арина Сабаленка в демонстративен мач „Битката на половете“ по-късно този месец.

Докато мнозина смятат срещата на 28 декември между Кирьос и четирикратната шампионка от Големия шлем Сабаленка в Дубай не е нищо повече от забавление, критиците смятат, че тя рискува да подкопае репутацията на женския тенис.

Пионерката в женския тенис Били Джийн Кинг победи 55-годишния бивш шампион от Големия шлем Боби Ригс в подобен сблъсък, а Кирьос призна, че е бил малко нервен.

„Мисля, че шансовете ми са наистина високи. Много съм уверен във способностите си“, каза Кирьос с усмивка по време на демонстративния турнир на Световната тенис лига в индийския град Бенгалуру.

„Ще бъде забавно, но също така съм малко нервен. Харесва ми да правя неща, които са извън рамките. Честно казано, не много мъже на моето място биха направили това и биха се възползвали от възможността“, добави Кирьос.

За разлика от Ригс, Кирьос все още е активен играч в мъжкия тенис, въпреки че е зарписал само пет професионални мача през 2025 г. поради контузии, които преследваха кариерата му.

Бившият номер 13 в света заяви през септември, че жените не могат да връщат сервиси на мъжете и че той би победил Сабаленка, без да се налага да се раздава на 100%, но добави, че мачът ще увеличи уважението между мъжкия и женския тенис. Сабаленка каза този месец, че мъжете са „биологично по-силни“ от жените, но сблъсъкът ѝ с бившата финалистка на „Уимбълдън“ не е за това и събитието само ще помогне за издигане на женския тенис на по-високо ниво.

Кирьос, който е голяма атракция на корта и извън него с естествения си талант и безкомпромисна личност, каза, че не е сигурен как ще се развие събитието в Дубай.

„Не знам какво ще се случи, ще видим. Бил съм в много противоречиви ситуации през цялата си кариера и това е още едно нещо, което преживявам“, завърши той.

