
Швьонтек нe се цели в Голям шлем

  • 17 дек 2025 | 16:33
Полската тенисистка Ига Швьонтек коментира възможността да спечели всички турнири  от Големия шлем в кариерата си. Единственото нещо, което ѝ липсва, за да постигне това, е победа на Откритото първенство на Австралия.

„Не си поставям такива цели. Разбира се, това е нещо, за което мечтая и нещо, което искам да постигна един ден, но няма да дойда в Мелбърн и да мисля за това всеки ден. Знам, че трябва да спечеля седем мача, а турнирите от Големия шлем продължават две седмици, много неща могат да се случат“, заяви Швьонтек пред Clay Tennis.

Швьонтек вече е спечелила три титли от „Ролан Гарос“ (2020, 2022, 2023), три титли от Откритото първенство на САЩ (2022, 2023, 2025) и една титла от „Уимбълдън“ (2025). Най-добрият ѝ резултат на Откритото първенство на Австралия беше достигането до полуфиналите през 2022 и 2025 година.

