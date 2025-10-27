Найден Найденов: Дано през следващия сезон Матей Казийски и Цветан Соколов да играят за Локомотив

Старши треньорът на Локомотив Авиа (Пловдив) и бивш селекционер на мъжкия национален отбор на България Найден Найденов бе гост на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Найденов, който изведе България до 4-ото място в Световната лига в 2012 година и до 4-ото място на Олимпийските игри в Лондон 2012, се цели в добро представяне и с Локомотив Авиа (Пловдив), през този и следващия сезон.

“Искам да благодаря на нашия президент и спонсор Ивайло Константинов. Благодарение на Него Матей Казийски присъства тук дори и за кратко. Негова инициатива беше. Благодаря му! Това негово присъствие бе от полза не само за нашия отбор, но и за целия български волейбол. Тези негови желания и инициативи помагат на всички. Надявам се догодина да докара и Цецо (б.р.) и Матей, за да стане наистина интересно и още по-интересно”, заяви Найден Найденов във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Снимки: Владимир Иванов