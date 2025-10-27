Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Найден Найденов: Дано през следващия сезон Матей Казийски и Цветан Соколов да играят за Локомотив

Найден Найденов: Дано през следващия сезон Матей Казийски и Цветан Соколов да играят за Локомотив

  • 27 окт 2025 | 18:09
  • 2465
  • 1

Старши треньорът на Локомотив Авиа (Пловдив) и бивш селекционер на мъжкия национален отбор на България Найден Найденов бе гост на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Найденов, който изведе България до 4-ото място в Световната лига в 2012 година и до 4-ото място на Олимпийските игри в Лондон 2012, се цели в добро представяне и с Локомотив Авиа (Пловдив), през този и следващия сезон.

Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи
Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

“Искам да благодаря на нашия президент и спонсор Ивайло Константинов. Благодарение на Него Матей Казийски присъства тук дори и за кратко. Негова инициатива беше. Благодаря му! Това негово присъствие бе от полза не само за нашия отбор, но и за целия български волейбол. Тези негови желания и инициативи помагат на всички. Надявам се догодина да докара и Цецо (б.р.) и Матей, за да стане наистина интересно и още по-интересно”, заяви Найден Найденов във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Матей Казийски и Цветан Соколов се развихриха и забиха 41 точки за първи успех в Турция
Матей Казийски и Цветан Соколов се развихриха и забиха 41 точки за първи успех в Турция
@sportal.bg “Перфектният волейболист” с Найден Найденов 🔥🏐 #fyp #fy #volleyball #волейбол ♬ Fashion10228 - LuLu_Production
Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Волейбол

Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

  • 27 окт 2025 | 14:06
  • 11906
  • 4
Локомотив Авиа ще е домакин в Европа в зала “Колодрума”

Локомотив Авиа ще е домакин в Европа в зала “Колодрума”

  • 27 окт 2025 | 13:24
  • 4815
  • 0
Найден Найденов в Block Out: Тепърва националите ще трябва да се доказват още повече

Найден Найденов в Block Out: Тепърва националите ще трябва да се доказват още повече

  • 27 окт 2025 | 13:06
  • 5560
  • 1
Денис Карягин с 27 точки, Руси Желев MVP в “българското” дерби на А2

Денис Карягин с 27 точки, Руси Желев MVP в “българското” дерби на А2

  • 27 окт 2025 | 10:31
  • 1498
  • 11
Страхотен Алекс Николов с 21 точки, Лубе изпусна дербито с Перуджа след драма

Страхотен Алекс Николов с 21 точки, Лубе изпусна дербито с Перуджа след драма

  • 27 окт 2025 | 00:11
  • 17626
  • 1
Мартин Атанасов с 11 точки, Монца с втора загуба в Италия

Мартин Атанасов с 11 точки, Монца с втора загуба в Италия

  • 26 окт 2025 | 23:04
  • 2143
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 4:1 Лудогорец, домакините се разминаха с пети гол

ЦСКА 1948 4:1 Лудогорец, домакините се разминаха с пети гол

  • 27 окт 2025 | 18:40
  • 27540
  • 127
Нов фаворит за селекционер на България

Нов фаворит за селекционер на България

  • 27 окт 2025 | 17:12
  • 12877
  • 3
ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

  • 27 окт 2025 | 13:57
  • 26973
  • 10
Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

  • 27 окт 2025 | 14:06
  • 11906
  • 4
Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

  • 27 окт 2025 | 13:15
  • 4665
  • 0