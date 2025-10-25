Матей Казийски и Цветан Соколов се развихриха и забиха 41 точки за първи успех в Турция

Бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов се развихриха и донесоха първа победа на своя Халкбанк (Анкара) в Турция.

Възпитаниците на Радостин Стойчев стигнаха до труден успех като гост над Он Хотелс Аления Беледийе с 3:2 (25:18, 27:29, 25:20, 26:28, 15:8) в мач от първия кръг на СМС Ефелер Лига

Двубоят продължи рекордните 2:46 часа.

Halkbank veteranları ile 3-2 kazandı



37 - 🇧🇷Yoandy Leal

22 pts, %74 17/23, 2 blok 3 ace +10 WL



36 - 🇧🇬Tsevatan Sokolov

21 pts, %52 16/31, 5 ace +12 WL



41 - 🇧🇬Matey Kaziyski

20 pts, %44 11/25, 2 blok 7 ace +7 WL#EfelerLigi vs Alanya pic.twitter.com/FQzckPr9pV — Vsever 2.0 🏐 (@Temmzvolley) October 25, 2025

Матей Казийски заби 20 точки (7 аса, 2 блока, 44% ефективност в атака, 59% перфектно и 78% позитивно посрещане - +10).

Цветан Соколов реализира в мача с 21 точки (5 аса, 52% ефективност в атака - +14).

Йоанди Леал стана най-резултатен с 22 точки (3 аса, 2 блока, 74% ефективност в атака, 20% перфектно и 60% позитивно посрещане - +12).

Бившият разпределител на националния отбор на България Георги Сеганов игра цял мач за домакините и реализира 2 точки (1 ас).

Иранецът Бардия Саадат бе най-резултатен в двубоя с 29 точки (2 аса, 2 блока, 61% ефективност в атака - +23)

Американецът Стивън Маршал реализира още 16 точки (3 аса, 1 блок, 52% ефективност в атака, 44% перфектно и 44% позитивно посрещане - +1).

🔵⚪️ Halkbank ligi beş setlik galibiyetle açtı

🔗 https://t.co/6za68WNhsC pic.twitter.com/1Ru6bR9esJ — Voleybolun Sesi (@voleybolunsesi) October 25, 2025

Уникален Денислав Бърдаров заби 23 точки (78% в атака) за първи успех в Турция