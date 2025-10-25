Матей Казийски и Цветан Соколов се развихриха и забиха 41 точки за първи успех в Турция

Бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов се развихриха и донесоха първа победа на своя Халкбанк (Анкара) в Турция.
Възпитаниците на Радостин Стойчев стигнаха до труден успех като гост над Он Хотелс Аления Беледийе с 3:2 (25:18, 27:29, 25:20, 26:28, 15:8) в мач от първия кръг на СМС Ефелер Лига
Двубоят продължи рекордните 2:46 часа.
Матей Казийски заби 20 точки (7 аса, 2 блока, 44% ефективност в атака, 59% перфектно и 78% позитивно посрещане - +10).
Цветан Соколов реализира в мача с 21 точки (5 аса, 52% ефективност в атака - +14).
Йоанди Леал стана най-резултатен с 22 точки (3 аса, 2 блока, 74% ефективност в атака, 20% перфектно и 60% позитивно посрещане - +12).
Бившият разпределител на националния отбор на България Георги Сеганов игра цял мач за домакините и реализира 2 точки (1 ас).
Фалстарт за Матей Казийски в Халкбанк! Денис Бърдаров блесна с 26 точки
Иранецът Бардия Саадат бе най-резултатен в двубоя с 29 точки (2 аса, 2 блока, 61% ефективност в атака - +23)
Американецът Стивън Маршал реализира още 16 точки (3 аса, 1 блок, 52% ефективност в атака, 44% перфектно и 44% позитивно посрещане - +1).