  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Матей Казийски и Цветан Соколов се развихриха и забиха 41 точки за първи успех в Турция

Матей Казийски и Цветан Соколов се развихриха и забиха 41 точки за първи успех в Турция

  • 25 окт 2025 | 16:59
  • 5689
  • 2

Бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов се развихриха и донесоха първа победа на своя Халкбанк (Анкара) в Турция.

Възпитаниците на Радостин Стойчев стигнаха до труден успех като гост над Он Хотелс Аления Беледийе с 3:2 (25:18, 27:29, 25:20, 26:28, 15:8) в мач от първия кръг на СМС Ефелер Лига

Двубоят продължи рекордните 2:46 часа.

Матей Казийски заби 20 точки (7 аса, 2 блока, 44% ефективност в атака, 59% перфектно и 78% позитивно посрещане - +10).

Цветан Соколов реализира в мача с 21 точки (5 аса, 52% ефективност в атака - +14).

Йоанди Леал стана най-резултатен с 22 точки (3 аса, 2 блока, 74% ефективност в атака, 20% перфектно и 60% позитивно посрещане - +12).

Бившият разпределител на националния отбор на България Георги Сеганов игра цял мач за домакините и реализира 2 точки (1 ас).

Иранецът Бардия Саадат бе най-резултатен в двубоя с 29 точки (2 аса, 2 блока, 61% ефективност в атака - +23)

Американецът Стивън Маршал реализира още 16 точки (3 аса, 1 блок, 52% ефективност в атака, 44% перфектно и 44% позитивно посрещане - +1).

