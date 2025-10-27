Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

Старши треньорът на Локомотив Авиа (Пловдив) и бивш селекционер на мъжкия национален отбор на България Найден Найденов бе гост на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Найденов, който изведе България до 4-ото място в Световната лига в 2012 година и до 4-ото място на Олимпийските игри в Лондон 2012, е готов отново да се заеме да подготвя младите таланти на България и да ги води към успехи.

“Първо трябва да бъда поканен. Ако наистина има условията, които аз искам, за да се работи? Защо пък не?”, заяви Найден Найденов във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

“Преди години казах, че вече не искам да се занимавам повече. Имаше някои коментари, които не ми харесваха на хора и ”специалисти”, в големи кавички, защото те са много такива в България, но нищо не са постигнали… Тогава бях казал, че не искам повече да се занимавам с младежки отбори, но сега, някак си, след няколко години, ми мина тази идея, та може, ако имат желание ад се говори по въпроса”, добави Найден Найденов.

Снимки: Владимир Иванов