Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

  • 27 окт 2025 | 14:06
  • 338
  • 0

Старши треньорът на Локомотив Авиа (Пловдив) и бивш селекционер на мъжкия национален отбор на България Найден Найденов бе гост на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Найденов, който изведе България до 4-ото място в Световната лига в 2012 година и до 4-ото място на Олимпийските игри в Лондон 2012, е готов отново да се заеме да подготвя младите таланти на България и да ги води към успехи.

Найден Найденов в Block Out: Тепърва националите ще трябва да се доказват още повече
Найден Найденов в Block Out: Тепърва националите ще трябва да се доказват още повече

“Първо трябва да бъда поканен. Ако наистина има условията, които аз искам, за да се работи? Защо пък не?”, заяви Найден Найденов във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Локомотив Авиа ще е домакин в Европа в зала “Колодрума”
Локомотив Авиа ще е домакин в Европа в зала “Колодрума”

“Преди години казах, че вече не искам да се занимавам повече. Имаше някои коментари, които не ми харесваха на хора и ”специалисти”, в големи кавички, защото те са много такива в България, но нищо не са постигнали… Тогава бях казал, че не искам повече да се занимавам с младежки отбори, но сега, някак си, след няколко години, ми мина тази идея, та може, ако имат желание ад се говори по въпроса”, добави Найден Найденов.

Снимки: Владимир Иванов

