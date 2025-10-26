Киву: Интер пропиля енергия в спорове с пейката на Наполи

Кристиан Киву смята, че Интер е загубил с 1:3 от Наполи, защото играчите му са пропиляли прекалено много енергия в спорове със скамейката на противника, но въпреки това се чувства „още по-уверен“ в бъдещия успех на отбора. „Нерадзурите“ влязоха като фаворити на стадион „Диего Армандо Марадона“ след седем поредни победи във всички турнири, докато „партенопеите“ бяха в криза с контузени играчи, но крайният резултат бе съвсем различен.

„Аз говоря за футбол и за мача. Бих искал да говоря за добрите неща, които играчите направиха през първото полувреме. Опитахме се да останем в мача след това, да запазим баланс, но ударихме две греди и реагирахме на изоставането. През втората част загубихме баланс, защото бяхме твърде нетърпеливи да обърнем резултата и така допуснахме гол за 2:0. Въпреки това успяхме да се върнем в мача, но след това изхабихме енергия в спорове с тяхната скамейка и от този момент нататък загубихме острота“, заяви Киву.

Наполи удари Интер и се върна на върха след горещо дерби с красиви голове и куп ситуации

След този инцидент домакините вкараха трети гол чрез Андре-Франк Замбо Ангиса след изпълнение на тъч.

„Всичко се дължи на пилеенето на енергия, която хвърлихме на вятъра. Трябваше да разбираме по-добре моментите в мача. При втория гол не усетихме опасността. Бяхме твърде много хора в атака и се оказахме неподготвени при една изритана напред топка от Спинацола към Мактоминей. След това реагирахме твърде бавно при третия гол, което се дължеше на загубата на концентрация. Не можем да допускаме толкова лесно гол от тъч.“, продължи Киву.

Преди тази загуба Интер имаше седем поредни победи във всички турнири, но това е второто им поражение в дерби за Скудетото след загубата с 3:4 от Ювентус.

„Гордея се с това, което момчетата правят, и след тази вечер съм още по-уверен. Видях страхотно първо полувреме, въпреки ентусиазма на Наполи, тъй като ние доминирахме. Дойдохме тук, за да играем нашата игра, но за съжаление това е футболът. Трябва да поддържаш концентрация, а през втората част нещо ни липсваше. Не знам какво се случи и не ме интересува. Ще кажа на играчите в бъдеще да не си пилеят енергията само за да спорят. Трябва да се съсредоточим върху играта и целите, които преследваме“, увери Киву.