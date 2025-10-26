Популярни
Конте за дузпите, спречкването с Лаутаро и дългата ръка на Марота

  • 26 окт 2025 | 08:16
  • 776
  • 0

Антонио Конте говори след победата на Наполи с 3:1 срещу Интер в мача от 8-ия кръг на Серия А.

„Аз изживявам мача с моите играчи, в добро и лошо, а днес играхме срещу, според мен, най-добрия отбор в Италия. Те загубиха някои точки по пътя си, но техният състав на хартия е на съвсем различно ниво от всички останали. Не са стигали до финал в Шампионската лига два пъти за три години случайно. Може би някой ни е проклел, но ние продължаваме напред въпреки всичко. Интер дойде тук днес с цел да ни „убие“ в спортен смисъл, тъй като бяха в страхотна форма и след серия от седем поредни победи, изправяйки се срещу отбор като нашия, който загуби от Торино и Айндховен. Когато разбираш този момент от сезона, трябва да убиеш противника си, но ние нямахме никакво намерение да умираме. Сред всички тези проблеми изиграхме страхотен мач“, заяви Конте.

Наполи удари Интер и се върна на върха след горещо дерби с красиви голове и куп ситуации

Имаше и момент на истинско напрежение, когато Конте получи жълт картон за участието си в спречкване край тъчлинията, в което бяха замесени Дензъл Дъмфрис и особено Лаутаро Мартинес, като треньорът си размени доста остри жестове с капитана на Интер.

„Когато играеш мачове на такова ниво, тези неща могат да се случат. Просто искам да напомня на Интер, че аз върнах Скудетото в клуба след 10 години, включително девет поредни титли на Ювентус, и вие знаете какво означава това за мен. Пазя много добри спомени от този период. Лаутаро е много добър играч, може би не го опознах толкова добре в личен план. Желая му всичко най-добро, всичко е наред“, отбеляза треньорът.

След мача Интер изпрати президента Джузепе Марота да говори пред медиите вместо треньора Кристиан Киву, за да се оплаче от спорната дузпа в началото на мача.

„Интер изпраща Марота и директорите при всяка възможност, докато в Наполи аз идвам тук. Един отбор трябва да анализира и да осъзнае защо е загубил. С тези действия те просто създават алибита за играчите и треньора. Аз не бих го позволил. Сега Марота е президент, но не е редно той да идва тук и да прави такива изявления… Аз винаги съм се защитавал сам, така че един клуб да прави подобни изявления… Всичко е наред“, отговори Конте.

