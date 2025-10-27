Найден Найденов в Block Out: Тепърва националите ще трябва да се доказват още повече

Старши треньорът на Локомотив Авиа (Пловдив) и бивш селекционер на мъжкия национален отбор на България Найден Найденов бе гост на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Найденов, който изведе България до 4-ото място в Световната лига в 2012 година и до 4-ото място на Олимпийските игри в Лондон 2012, говори за успехите на националния отбор.

Локомотив Авиа ще е домакин в Европа в зала “Колодрума”

“По-хубаво от това представяне е да си пожелаем да го затвърдим през следващата година. Да са живи и здрави и догодина да постигнем и по-добри резултати. Нещата стават много по-сложни. Концентрацията и цялото мислене на отбора ще трябва да е на много по-голямо ниво, защото вече хората ще очакват още повече. Надявам се това нещо да се осъществи”, заяви Найден Найденов във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

“Вече всеки отбор ще излиза мотивиран. Ще иска много повече да се покажи и да ни победи. Задачата ни става много, много по-трудно. Но мисля, че с този успех ще даде още по-голямо самочувствие на отбора и увереност. Тези играчи след една година ще са още по-израснали. Надявам се, всичките да са живи и здрави и да играят! Надявам се и на някое още по-свежо попълнение, което да може да помогне на отбора. Нещата вървят по правилния път. Всичките играят в нелоши отбори, за да могат на натрупат самочувствие и догодина да поемат тази отговорност, защото отговорността вече е много по-голяма”, добави Найден Найденов.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов