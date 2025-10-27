Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Найден Найденов в Block Out: Тепърва националите ще трябва да се доказват още повече

Найден Найденов в Block Out: Тепърва националите ще трябва да се доказват още повече

  • 27 окт 2025 | 13:06
  • 2596
  • 1

Старши треньорът на Локомотив Авиа (Пловдив) и бивш селекционер на мъжкия национален отбор на България Найден Найденов бе гост на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Найденов, който изведе България до 4-ото място в Световната лига в 2012 година и до 4-ото място на Олимпийските игри в Лондон 2012, говори за успехите на националния отбор.

Локомотив Авиа ще е домакин в Европа в зала “Колодрума”
Локомотив Авиа ще е домакин в Европа в зала “Колодрума”

“По-хубаво от това представяне е да си пожелаем да го затвърдим през следващата година. Да са живи и здрави и догодина да постигнем и по-добри резултати. Нещата стават много по-сложни. Концентрацията и цялото мислене на отбора ще трябва да е на много по-голямо ниво, защото вече хората ще очакват още повече. Надявам се това нещо да се осъществи”, заяви Найден Найденов във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

“Вече всеки отбор ще излиза мотивиран. Ще иска много повече да се покажи и да ни победи. Задачата ни става много, много по-трудно. Но мисля, че с този успех ще даде още по-голямо самочувствие на отбора и увереност. Тези играчи след една година ще са още по-израснали. Надявам се, всичките да са живи и здрави и да играят! Надявам се и на някое още по-свежо попълнение, което да може да помогне на отбора. Нещата вървят по правилния път. Всичките играят в нелоши отбори, за да могат на натрупат самочувствие и догодина да поемат тази отговорност, защото отговорността вече е много по-голяма”, добави Найден Найденов.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Волейбол

Страхотен Алекс Николов с 21 точки, Лубе изпусна дербито с Перуджа след драма

Страхотен Алекс Николов с 21 точки, Лубе изпусна дербито с Перуджа след драма

  • 27 окт 2025 | 00:11
  • 16492
  • 1
Мартин Атанасов с 11 точки, Монца с втора загуба в Италия

Мартин Атанасов с 11 точки, Монца с втора загуба в Италия

  • 26 окт 2025 | 23:04
  • 1969
  • 0
Падуа, без Борис Начев, без шансове срещу Тренто

Падуа, без Борис Начев, без шансове срещу Тренто

  • 26 окт 2025 | 20:24
  • 1966
  • 1
Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата"

Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата"

  • 26 окт 2025 | 20:02
  • 1370
  • 0
Христо Велков: Необходима е много работа.

Христо Велков: Необходима е много работа.

  • 26 окт 2025 | 18:30
  • 1019
  • 0
Обещанието на Алекс Николов към Мони Николов за победата над САЩ: Върнах се, момче!

Обещанието на Алекс Николов към Мони Николов за победата над САЩ: Върнах се, момче!

  • 26 окт 2025 | 18:11
  • 13152
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

  • 27 окт 2025 | 13:57
  • 3033
  • 0
Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

  • 27 окт 2025 | 14:06
  • 295
  • 0
Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

  • 27 окт 2025 | 13:15
  • 1738
  • 0
"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

  • 27 окт 2025 | 09:20
  • 3795
  • 8
ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

  • 27 окт 2025 | 11:56
  • 9228
  • 13
Винисиус се обърна към феновете на Реал, камери уловиха шокиращи думи на бразилеца

Винисиус се обърна към феновете на Реал, камери уловиха шокиращи думи на бразилеца

  • 27 окт 2025 | 10:16
  • 28512
  • 28