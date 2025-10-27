Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Локомотив Авиа ще е домакин в Европа в зала "Колодрума"

Локомотив Авиа ще е домакин в Европа в зала “Колодрума”

  • 27 окт 2025 | 13:24
  • 1665
  • 0

Вицешампионът на България Локомотив Авиа ще играе домакинските си двубои в турнира за Купата на Европейската конфедерация по волейбол (CEV) в зала “ Колодрума” в Пловдив.

Новината обяви старши треньорът на пловдивчани Найден Найденов специално във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Найден Найденов в Block Out: Тепърва националите ще трябва да се доказват още повече
Найден Найденов в Block Out: Тепърва националите ще трябва да се доказват още повече

“Все още не се знае кой ще е съперникът на Локомотив Авиа в турнира. Възможни са 4 съперника, който всичките са от сериозна класа. В първата си среща ще гостуваме, а във втората среща-реванш ще сме домакини в зала “Колодрума” в Пловдив. Нямаме специална цел да продължим колкото се може по-напред в Европа, но ще направим всичко възможно това да се случи”, заяви Найден Найденов специално във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Снимки: Владимир Иванов

