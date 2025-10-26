Панайотов: Всяка победа трупа самочувствие

Халфът на ЦСКА Петко Панайотов говори след победата на своя тим над Берое. “Червените” се наложиха с 5:1, а българинът се отчете с гол и асистенция.

“Трябваше да се опитаме да си решим мача през първото полувреме, но след 60-ата минута успокоихме нещата и се поздравихме с победата. Винаги е трудно до първия гол, но когато той падне, нещата се успокояват. Трябва да продължаваме с добрата игра, за да си решаваме нещата по-рано.

Винаги може по-добре, но благодаря за гласуваното доверие.Не са много головете ми с глава, но ги има все пак. Всяка победа трупа самочувствие и е още една малка крачка към правилната посока”, заяви Панайотов.