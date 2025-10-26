Янев: Така трябва да играем

Старши треньорът на ЦСКА - Христо Янев, заяви след домакинската победа с 5:1 над Берое, че така трябва да се представя неговият отбор във всеки един мач.

"Напълно съм доволен, поздравявам отбора. Показахме добър футбол, добра динамика и взаимодействие. Така трябва да играем. В силните мачове трябва да играем силно.

Дори когато поведохме, не спряхме да играем. Продължихме да създаваме и търсим положения. Всеки влагаше сили и енергия, за да помага на отбора.

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

Берое бе добре подреден и групиран, агресивен на моменти. Опитваше се да накъсва играта с падания. Вкарахме два гола през първото полувреме, които не само ни дадоха спокойствие, но и стимул да играем още по-добре.

Успяхме да вкараме повече голове. Тези момчета се намират в тежка ситуация. Нека разберат, че имат качества, а със страст и сърце могат да бъдат много приятен отбор.

Дойдохме да вдъхнем увереност на футболистите, да разберат, че имат качества. Трябва да сме здраво стъпили на земята, да надградим и да бъдем отборът, който всички искат да бъдем.

Длъжни сме във всеки мач да подхождаме сериозно и с уважение към всеки противник. За нас всеки мач е възможност и шанс да покажат качествата си", каза Христо Янев.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев