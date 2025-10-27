Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йордан Янков: В следващите мачове трябва да надграждаме

Йордан Янков: В следващите мачове трябва да надграждаме

  • 27 окт 2025 | 00:54
  • 160
  • 0
Йордан Янков: В следващите мачове трябва да надграждаме

Старши треньорът на Академик Бултекс Йордан Янков 99 говори след загубата на пловдивчани от Черно море Тича в срещата от четвъртия кръг на Sesame НБЛ.

“Моето мнение е малко по-различно. Смятам, че днес отборът игра добре, в предните три мача не играхме добре. Позитивното е това, че днес играхме добре. Липсват ни победите, които биха ни дали още повече самочувствие, но смятам, че в днешния мач срещу отбора на Варна ние наистина трябва да имаме самочувствие след този изигран мач от нас. Защото играхме доста по-различно от предните двубои и смятам, че не бяхме много далече от изненадата в днешния мач”, започна Янков.

Черно море нанесе поредна загуба на Академик
Черно море нанесе поредна загуба на Академик

Играчите на Йордан Янков пък регистрираха четвърто поредно поражение и продължават да чакат първата си победа за сезона.

Веселин Веселинов: Тежки мачове идват, но можем да се справим
Веселин Веселинов: Тежки мачове идват, но можем да се справим

“Вижда се, че има напредък, че имаме по-добра комуникация вътре на терена. За съжаление не успяхме да победим, но показахме доста по-добра игра и просто в следващите мачове трябва да надграждаме над тази игра, да не позволяваме приливи и отливи в нашата игра, а по скоро да има едно израстване в отбора във всеки следващ мач”, каза Янков.

“Със сигурност тежат загубите от началото на сезона, защото видяхте срещу отбори, които сме побеждавали в подготовката, срещу които традиционно играем добре, за съжаление загубихме. Просто трябва да гледаме напред в сезона. Хубавото е, че сме още в началото на сезона, има тепърва да се играят много мачове, отборите ще нагласят играта си”, каза още Янков..

Ясно, че нашият отбор в идния месец ще бъде много, много по-добър, отколкото бяхме в този. Аз смятам, че през тази година ще е доста по-оспорвано първенството. Поне досега се вижда по този начин. За съжаление ние сме от другата страна на монетата, на неуспешните отбори, но пак казвам – вярвам в момчетата, показахме характер, сбихме се, което беше позитивно”, завърши Янков.

