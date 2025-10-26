Пловдивски тест за Черно море Тича във Варна

Черно море Тича е домакин на Академик Бултекс 99 във Варна в мач от четвъртия кръг на Sesame НБЛ. Срещата започва в 19:00 часа.

Воденият от Васил Евтимов отбор ще гони третата си победа от началото на сезона в родния шампионат. Носителят на Купата и Суперкупата на България претърпя първата си загуба на терена на шампиона Рилски спортист в миналия кръг. Академик пък все още чака първата си победа, след като допусна три поражения в първите си три срещи - две от които - срещу Берое и Балкан, бяха разгромни.

Черно море спечели и двете си домакинства във Варна на Академик Бултекс 99 през миналия сезон в Sesame НБЛ, въпреки че едната победа беше постигната с една-единствена точка разлика: 91:90. Пловдивчани пък излъгаха с 67:64 днешния си противник в Пловдив. За последно двата тима се срещнаха през март във Варна - 90:74 за Черно море.

Снимки: Борислав Трошев