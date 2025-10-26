Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Пловдивски тест за Черно море Тича във Варна

Пловдивски тест за Черно море Тича във Варна

  • 26 окт 2025 | 07:14
  • 132
  • 0
Пловдивски тест за Черно море Тича във Варна

Черно море Тича е домакин на Академик Бултекс 99 във Варна в мач от четвъртия кръг на Sesame НБЛ. Срещата започва в 19:00 часа.

Воденият от Васил Евтимов отбор ще гони третата си победа от началото на сезона в родния шампионат. Носителят на Купата и Суперкупата на България претърпя първата си загуба на терена на шампиона Рилски спортист в миналия кръг. Академик пък все още чака първата си победа, след като допусна три поражения в първите си три срещи - две от които - срещу Берое и Балкан, бяха разгромни.

Черно море спечели и двете си домакинства във Варна на Академик Бултекс 99 през миналия сезон в Sesame НБЛ, въпреки че едната победа беше постигната с една-единствена точка разлика: 91:90. Пловдивчани пък излъгаха с 67:64 днешния си противник в Пловдив. За последно двата тима се срещнаха през март във Варна - 90:74 за Черно море.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от Баскетбол

Изиграха се 5 мача от НБА тази нощ

Изиграха се 5 мача от НБА тази нощ

  • 26 окт 2025 | 05:52
  • 2278
  • 3
Най-новото попълнение на Звезда пристигна в Белград

Най-новото попълнение на Звезда пристигна в Белград

  • 25 окт 2025 | 20:19
  • 766
  • 0
Звезда на Фенербахче си направи шега с Ръсел Уестбрук, после публично му се извини

Звезда на Фенербахче си направи шега с Ръсел Уестбрук, после публично му се извини

  • 25 окт 2025 | 19:46
  • 880
  • 0
Шокиращи детайли за схемата за уреждане на покер срещи с участието на Чонси Билъпс

Шокиращи детайли за схемата за уреждане на покер срещи с участието на Чонси Билъпс

  • 25 окт 2025 | 19:14
  • 7042
  • 1
Тежък удар за Жалгирис, основен играч се контузи

Тежък удар за Жалгирис, основен играч се контузи

  • 25 окт 2025 | 17:38
  • 562
  • 0
Пишещият история Дончич: Искам да побеждавам във всеки мач

Пишещият история Дончич: Искам да побеждавам във всеки мач

  • 25 окт 2025 | 17:27
  • 998
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 105196
  • 216
Отново е време за "Ел Класико"

Отново е време за "Ел Класико"

  • 26 окт 2025 | 06:47
  • 1596
  • 0
Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

  • 26 окт 2025 | 01:13
  • 10960
  • 2
ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

  • 26 окт 2025 | 07:34
  • 222
  • 0
Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

  • 26 окт 2025 | 00:09
  • 33291
  • 113
Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

  • 25 окт 2025 | 20:17
  • 13533
  • 1