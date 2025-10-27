Веселин Веселинов: Тежки мачове идват, но можем да се справим

Помощник-треньорът на Черно море Тича Веселин Веселинов говори след победата на неговия тим с 91:85 срещу тима на Академик Бултекс 99 в срещата от 4-ия кръг на Sesame НБЛ.

“Да победиш във Варна пред нашите фенове е важно, както за тях, така и за нас. В мача имаше много амплитуди, които ние трябва изчистим в играта си. Не можем да си позволяваме такива неща, ако сме сериозен отбор с претенции. Отваряме много добре мача, но после позволяваме на съперника в нашата зала да направи серия от кошове, да се върне в мача и да се създава напрежение, да се изнервяме и ние и въобще да влизаме в трудни ситуации”, започна Веселинов.

За последно преди вчерашния двубой двата тима се бяха срещнали през март във Варна, когато “моряците” отново надделяха.

“Ще гледаме видео, ще направим анализ, опитваме се да завъртаме състава. Дали това е причината, че влизат от пейката хора, които не са готови или просто губим концентрация когато поведем с по-голяма разлика – ще си направим изводите, но наистина не трябва да се повтаря”, каза Веселинов.

Варненци вече имат баланс от 3 победи и 1 загуба, колкото има и лидерът Рилски Спортист.

“Да, получи се стрелбата от тройката, 48 процента. Това е добър процент, но за съжаление сме изпуснали 10 фаула. За нашия отбор е много важно да има постоянство, било в борбата под коша, в изпълнението на наказателни удари… Не може в един мач да сме изпуснали два наказателни удари, а сега цели 10”, каза още Веселинов.

“В четвъртък гостуваме на Левски. Тежки мачове идват, но смятам, че можем да се справим. Отиваме там за победа. Не е нещо, което няма да се случи и в бъдеще – и турнира за Купата, и в плейофите, въпреки че са много далеч, ще има сгъстен цикъл, но смятам, че нашият отбор може да се справи”, завърши Веселинов.

