  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Веселин Веселинов: Тежки мачове идват, но можем да се справим

Веселин Веселинов: Тежки мачове идват, но можем да се справим

  • 27 окт 2025 | 01:12
Веселин Веселинов: Тежки мачове идват, но можем да се справим

Помощник-треньорът на Черно море Тича Веселин Веселинов говори след победата на неговия тим с 91:85 срещу тима на Академик Бултекс 99 в срещата от 4-ия кръг на Sesame НБЛ.

“Да победиш във Варна пред нашите фенове е важно, както за тях, така и за нас. В мача имаше много амплитуди, които ние трябва изчистим в играта си. Не можем да си позволяваме такива неща, ако сме сериозен отбор с претенции. Отваряме много добре мача, но после позволяваме на съперника в нашата зала да направи серия от кошове, да се върне в мача и да се създава напрежение, да се изнервяме и ние и въобще да влизаме в трудни ситуации”, започна Веселинов.

“Ще гледаме видео, ще направим анализ, опитваме се да завъртаме състава. Дали това е причината, че влизат от пейката хора, които не са готови или просто губим концентрация когато поведем с по-голяма разлика – ще си направим изводите, но наистина не трябва да се повтаря”, каза Веселинов.

Варненци вече имат баланс от 3 победи и 1 загуба, колкото има и лидерът Рилски Спортист.

“Да, получи се стрелбата от тройката, 48 процента. Това е добър процент, но за съжаление сме изпуснали 10 фаула. За нашия отбор е много важно да има постоянство, било в борбата под коша, в изпълнението на наказателни удари… Не може в един мач да сме изпуснали два наказателни удари, а сега цели 10”, каза още Веселинов.

“В четвъртък гостуваме на Левски. Тежки мачове идват, но смятам, че можем да се справим. Отиваме там за победа. Не е нещо, което няма да се случи и в бъдеще – и турнира за Купата, и в плейофите, въпреки че са много далеч, ще има сгъстен цикъл, но смятам, че нашият отбор може да се справи”, завърши Веселинов.

