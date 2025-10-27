Популярни
Верстапен: Просто трябваше да оцелея в първия стинт

  • 27 окт 2025 | 00:32
Макс Верстапен заяви след третото си място в надпреварата за Гран При на Мексико Сити, че просто е трябвало да оцелее в първия си стинт, в който той беше със средно твърдите гуми, а всички останали пилоти около него бяха с меките.

Този дефицит на сцепление, който световният шампион имаше, направи задачата му доста сложна и той имаше няколко екскурзии из зоните за сигурност, включително и в първия завой, когато той едва не се удари в предпазната стена. След като премина към меките гуми обаче пилотът на Ред Бул демонстрира много силно темпо и се добра до местата на подиума.

„Началото на състезанието беше много трескаво, почти катастрофирах. Всички около мен бяха с меките гуми, а аз бяха със средно твърдите, така че ми беше трудно. Просто трябваше да оцелея в първия стинт.

„Щом сложих меките аз станах малко по-конкурентоспособен и щастлив. Беше труден уикенд за нас, но да се боря за второто място в края след всичко, което се случи в първите обиколки, е силен резултат“, каза Верстапен, който подходи философски към късната поява на виртуалната кола на сигурността, която не му позволи да атакува Леклер в самия край.

„Понякога печелиш, а друг път губи. Понякога колата на сигурността работи за теб, а друг път срещу теб“, заяви световният шампион.

