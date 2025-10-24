Популярни
  3. Йорданов: Не успях да се зарадвам по най-добрия начин, още 10 минути щяха да ни стигнат

Йорданов: Не успях да се зарадвам по най-добрия начин, още 10 минути щяха да ни стигнат

  • 24 окт 2025 | 00:33
  • 216
  • 1

Хълфът на Лудогорец Иван Йорданов, който вкара много красив гол при поражението с 2:3 от Йънг Бойс, заяви, че ако "орлите" са имали още 10 минути на разположениие, със сигурност са щели да изравнят.

"Не успях да се зарадвам по най-добрия начин, защото не победихме. Още 10 минути щяха да ни стигнат да отбележим още едно попадение, защото оказвахме начин. Със сигурност не е комфортно за нас да играем на изкуствен терен, но трябваше да се приспособим. Дадохме всичко от себе си, но не успяхме да победим.

Със сигурност не е приятно когато губиш, не мога да си кривя душата. Но затова сме Лудогорец и ще излезем от това положение", сигурен е българският полузащитник на "орлите".

