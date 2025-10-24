Популярни
Вердон: Не сме в дупка

  • 24 окт 2025 | 00:27
Защитникът на Лудогорец Оливие Вердон бе разочарован от загубата с 2:3 от Йънг Бойс. Все пак бранителят смята, че тимът не е в криза и ще излезе скоро от трудната ситуация.

“Знаехме, че ще бъде труден мач. На изкуствено игрище имахме малко време да се адаптираме, но това не е оправдание. Трябваше да сме по-фокосирани. Не мисля, че сме в някаква дупка. Преодолявали сме и друг път подобни ситуации. Сигурен съм, че в следващия мач ще сме по-добри”, каза Вердон.

