Руи Мота: имахме много шансове за гол, Лудогорец показа капацитет да играе добре и да се бори докрай

Наставникът на Лудогорец Руи Мота заяви след поражението с 2:3 от Йънг Бойс в Швейцария, че "орлите" не са заслужавали да загубят.

"Имахме много шансове за гол, но не успяхме да ги вкараме. Имахме ситуации на контраатака, намирахме пространства между техните защитници. Получихме гол при единствената им ситуация. Този пас назад ни изненада. Голът им се отрази на представянето ни през второто полувреме. А и тази дузпа промени нещата.

Това, което видяхме, показва капацитета на Лудогорец да се бори докрай, да играе добре. Не заслужавахме да загубим от Йънг Бойс.

Не можем да контролираме съдиите и да влияем на техните отсъждания. Взимат пари, за да ръководят. По мое мнение можеше да има дузпа и за нас през първото полувреме.

Не започнахме добре второто полувреме, не бяхме фокусирани.

Вече казах, че единствената ситуация, която не покрихме добре през първата част, се превърна в гол в нашата врата", коментира Мота след срещата.