В ЦСКА правят всичко възможно да вдигнат Турицов и Скаршем за Левски

Контузените футболисти на ЦСКА Иван Турицов и Улаус Скаршем трябва да бъдат на линия най-късно за Вечното дерби с Левски на 8 ноември. Такива са прогнозите на медицинския щаб на "армейците". Родният защитник получи травма в адуктора по време на загубата на България с 1:6 от Турция, докато норвежецът вече повече от месец лекува проблеми в менискуса. Той все още не е тренирал пълноценно под ръководството на Христо Янев.

Очаква се това да се случи до седмица и той да бъде на разположение на треньора за сблъсъка със сините. Халфът има две победи и едно равенство срещу Левски, като в трите срещи се е отчел с 1 гол и 3 асистенции. Той бе част от норвежката колония в ЦСКА заедно с пристигналите преди него Джонатан Линдсет и Тобиас Хайнц. След тяхното напускане Скаршем е споделил, че не се чувства комфортно в съблекалнята. Една от задачите пред Христо Янев е да промени това и да изстиска максимума от неговите качества, пише "Тема Спорт".