Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Сагерас: Боли ни много от този резултат

Сагерас: Боли ни много от този резултат

  • 26 окт 2025 | 19:24
  • 794
  • 0

Старши треньорът на Берое Алехандро Сагерас говори след загубата на своя тим от ЦСКА. “Заралии” отстъпиха с 1:5 като гости.

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара
Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

“Започнахме много добре мача, както бяхме начертали нашата стратегия, но след първия гол започнахме да имаме проблеми. След втория стана много труден мачът за нас. Второто полувреме искахме да се изнесем напред и да обърнем мача. Но много бързо ни вкараха трети гол и когато имаме толкова млад отбор, е много трудно да обърнем такъв мач. Както видяхте по време на мача, младите показаха техните качества. Играчи, които идват от контузия, ни помогнаха да вкараме един гол и да покажем, че тези момчета имат качества.

Ние сме в процес на изграждане на конкурентноспособен състав. Днес видяхте, че защитиха емблемата на клуба, но това е един резултат, от който ни боли. Ние сме професионалисти. Трябва да започнем да мислим за мача за Купата и да се възстановим по най-добрия начин.

1 ЦСКА 5:0 Берое

Имаме 6 играчи, които не могат да тренират пълноценно и това се вижда в един толкова млад състав. Ние вярваме във всеки един играчи от нашия състав. Тези момчета обаче имат този опит, но това е процес в тези млади играчи. Боли ни много, защото ние на всеки терен искаме да печелим.

Гледаме напред и тези играчи, които бяха на терена, дадоха 100 процента от себе си”, заяви Сагерас.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Пирин и Етър си вкараха общо пет гола, но в крайна сметка си поделиха по една точка

Пирин и Етър си вкараха общо пет гола, но в крайна сметка си поделиха по една точка

  • 26 окт 2025 | 16:19
  • 19692
  • 3
Левски с обрат над Ботев (Пд) при 15-ките

Левски с обрат над Ботев (Пд) при 15-ките

  • 26 окт 2025 | 14:29
  • 1238
  • 2
Академик (Пловдив) и Септември си вкараха по два гола при 16-ките

Академик (Пловдив) и Септември си вкараха по два гола при 16-ките

  • 26 окт 2025 | 15:54
  • 3626
  • 1
Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

  • 26 окт 2025 | 13:35
  • 32749
  • 26
ЦСКА без двама основни играчи срещу Берое

ЦСКА без двама основни играчи срещу Берое

  • 26 окт 2025 | 12:40
  • 4435
  • 0
Лудогорец излъга ЦСКА при 15-ките

Лудогорец излъга ЦСКА при 15-ките

  • 26 окт 2025 | 12:29
  • 1147
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

  • 26 окт 2025 | 19:07
  • 107347
  • 293
Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

  • 26 окт 2025 | 19:18
  • 55950
  • 205
Янев: Така трябва да играем

Янев: Така трябва да играем

  • 26 окт 2025 | 19:33
  • 7116
  • 6
Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

  • 26 окт 2025 | 17:55
  • 22253
  • 8
Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

  • 26 окт 2025 | 17:57
  • 19152
  • 10
Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

  • 26 окт 2025 | 13:35
  • 32749
  • 26