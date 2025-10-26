Сагерас: Боли ни много от този резултат

Старши треньорът на Берое Алехандро Сагерас говори след загубата на своя тим от ЦСКА. “Заралии” отстъпиха с 1:5 като гости.

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

“Започнахме много добре мача, както бяхме начертали нашата стратегия, но след първия гол започнахме да имаме проблеми. След втория стана много труден мачът за нас. Второто полувреме искахме да се изнесем напред и да обърнем мача. Но много бързо ни вкараха трети гол и когато имаме толкова млад отбор, е много трудно да обърнем такъв мач. Както видяхте по време на мача, младите показаха техните качества. Играчи, които идват от контузия, ни помогнаха да вкараме един гол и да покажем, че тези момчета имат качества.

Ние сме в процес на изграждане на конкурентноспособен състав. Днес видяхте, че защитиха емблемата на клуба, но това е един резултат, от който ни боли. Ние сме професионалисти. Трябва да започнем да мислим за мача за Купата и да се възстановим по най-добрия начин.

1

Имаме 6 играчи, които не могат да тренират пълноценно и това се вижда в един толкова млад състав. Ние вярваме във всеки един играчи от нашия състав. Тези момчета обаче имат този опит, но това е процес в тези млади играчи. Боли ни много, защото ние на всеки терен искаме да печелим.

Гледаме напред и тези играчи, които бяха на терена, дадоха 100 процента от себе си”, заяви Сагерас.