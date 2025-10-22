Популярни
  • 22 окт 2025 | 13:16
ЦСКА пусна билетите за мача с Берое, гостите могат да купуват единствено онлайн

Билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу Берое от 13-ия кръг на Първа професионална лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 26 октомври (неделя) от 17:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн ТУК, на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ на 25 октомври (работно време 10:00-17:00 ч.) и на 26 октомври (работно време 11:00 ч. - до началото на второто полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА пред ст. „Българска армия“, считано от днес (работно време 10:00-19:00 ч.). Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 – 170 лв.
Сектор А, ложи – 35 лв.
Сектор А – 27 лв.
Сектор Г – 15 лв.
Сектор Б, блок 26 (гости) – 15 лв.

Абонаментни карти за домакинските мачове на ЦСКА могат да бъдат закупени в официалния фен магазин пред ст. „Българска армия“, както и онлайн.

ВАЖНО!

В деня на мача (26 октомври) ще работят 4 от билетните каси на ул. „Гурко“ (от 11:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя).

Призоваваме „червените“ фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя.

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

Билети за сектора за гости могат да бъдат закупени единствено онлайн – преди срещата няма да бъдат продавани физически на касите на стадиона.

Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 16:00 ч.

Уведомяваме привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, че предварително трябва да подадат заявка на адрес press@cska.bg до 25 октомври (събота), 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички на стадиона в деня на мача ще се осъществява през вход 26 на Сектор А в 16:00 ч.

