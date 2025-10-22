Берое без голямата си звезда срещу ЦСКА

Берое ще бъде без голмайстора си Алберто Салидо за предстоящото гостуване на ЦСКА от 13 кръг на efbet Лига. Със съмнения за много тежка контузия след мача срещу Монтана (1:1) е и Викторио Вълков.
Контузията на Салидо е в глезена и ще го извади от игра за неопределено време, но почти сигурно той ще пропусне още мачовете срещу Витоша Бистрица и Локомотив София.
Вълков има съмнения за скъсана кръстна връзка на коляното или разкъсана външна връзка на коляното. Предстои да се подложи на допълнителни изследвания. Ако най-лошото за него се потвърди, това ще означава, че Вълков ще бъде извън игра за около шест месеца, пише "Дспорт".
Берое има много проблеми с контузии. Мачът с Монтана заради различни травми пропуснаха Алехандро Масого, Стефан Гаврилов, Исмаел Ферер, Уеслей Дуал да Роча и Коя.