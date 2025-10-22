Популярни
Берое без голямата си звезда срещу ЦСКА

  • 22 окт 2025 | 20:21
  • 815
  • 0

Берое ще бъде без голмайстора си Алберто Салидо за предстоящото гостуване на ЦСКА от 13 кръг на efbet Лига. Със съмнения за много тежка контузия след мача срещу Монтана (1:1) е и Викторио Вълков.

Контузията на Салидо е в глезена и ще го извади от игра за неопределено време, но почти сигурно той ще пропусне още мачовете срещу Витоша Бистрица и Локомотив София.

Вълков има съмнения за скъсана кръстна връзка на коляното или разкъсана външна връзка на коляното. Предстои да се подложи на допълнителни изследвания. Ако най-лошото за него се потвърди, това ще означава, че Вълков ще бъде извън игра за около шест месеца, пише "Дспорт".

Берое има много проблеми с контузии. Мачът с Монтана заради различни травми пропуснаха Алехандро Масого, Стефан Гаврилов, Исмаел Ферер, Уеслей Дуал да Роча и Коя.

