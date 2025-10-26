Резултати, голмайстори и класиране след 11-ия кръг на Североизток

Днес приключи 11-ият кръг в Североизточната Трета лига. Септември (Тервел) победи с 4:1 Бенковски, а Лудогорец III разби с 8:0 Устрем. Лидер остава Черноморец (Балчик), който почива този кръг.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
25 октомври 2025 г., събота, 14:00 ч:
Спартак II (Варна) - Рилци (Добрич) 3:1
1:0-Никола Тотев (29)
1:1-Симеон Митев (45)
2:1-Борис Стойков (71)
3:1-Александър Александров (85)
Септември (Тервел) - Бенковски (Исперих) 4:1
1:0-Кристиан Пешков (6)
2:0-Кристиан Пешков (50)
2:1-Янчо Андреев (67)
3:1-Кристиан Пешков (70)
4:1-Стилян Спасов (84)
Ботев (Нови пазар) - Светкавица (Търговище) 1:1
0:1-Мухамед Исмаилов (25)
1:1-Хрисдто Александров (90)
Волов Шумен 2007 (Шумен) - Доростол (Силистра) 3:2
1:0-Румен Николов (30)
2:0-Румен Николов (34)
2:1-Ивелин Василев (47)
3:1-Димитър Игнатовски (64)
3:2-Ивелин Василев (86)
Лудогорец III (Разград) - Устрем (Дончево) 8:0
1:0-Наско Янев
2:0-Джан Ниязи
3:0-Джан Ниязи
4:0-Константин Димитров
5:0-Георги Пенев
6:0-Кристиян Николов
7:0-Илиан Гатински
8:0-Янко Ажлани
Аксаково (Аксаково) - Олимпик (Варна) 0:0
26 октомври 2025 г., неделя, 14:00 ч:
СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Черноломец (Попово) 0:1
0:1-Мехмед Сабри (83)
Черно море II (Варна) - Фратрия II (Варна) 1:2
1:0-Тони Михайлов (23)
1:1-Ерик Манолков (54)
1:2-Иван Павлов (85)
Черноморец (Балчик) – почива