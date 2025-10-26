Популярни
  Резултати, голмайстори и класиране след 11-ия кръг на Североизток

  • 26 окт 2025 | 17:09
  • 456
  • 0
Днес приключи 11-ият кръг в Североизточната Трета лига. Септември (Тервел) победи с 4:1 Бенковски, а Лудогорец III разби с 8:0 Устрем. Лидер остава Черноморец (Балчик), който почива този кръг.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

25 октомври 2025 г., събота, 14:00 ч:

Спартак II (Варна) - Рилци (Добрич) 3:1

1:0-Никола Тотев (29)

1:1-Симеон Митев (45)

2:1-Борис Стойков (71)

3:1-Александър Александров (85)

Септември (Тервел) - Бенковски (Исперих) 4:1

1:0-Кристиан Пешков (6)

2:0-Кристиан Пешков (50)

2:1-Янчо Андреев (67)

3:1-Кристиан Пешков (70)

4:1-Стилян Спасов (84)

Ботев (Нови пазар) - Светкавица (Търговище) 1:1

0:1-Мухамед Исмаилов (25)

1:1-Хрисдто Александров (90)

Волов Шумен 2007 (Шумен) - Доростол (Силистра) 3:2

1:0-Румен Николов (30)

2:0-Румен Николов (34)

2:1-Ивелин Василев (47)

3:1-Димитър Игнатовски (64)

3:2-Ивелин Василев (86)

Лудогорец III (Разград) - Устрем (Дончево) 8:0

1:0-Наско Янев

2:0-Джан Ниязи

3:0-Джан Ниязи

4:0-Константин Димитров

5:0-Георги Пенев

6:0-Кристиян Николов

7:0-Илиан Гатински

8:0-Янко Ажлани

Аксаково (Аксаково) - Олимпик (Варна) 0:0

26 октомври 2025 г., неделя, 14:00 ч:

СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Черноломец (Попово) 0:1

0:1-Мехмед Сабри (83)

Черно море II (Варна) - Фратрия II (Варна) 1:2

1:0-Тони Михайлов (23)

1:1-Ерик Манолков (54)

1:2-Иван Павлов (85)

Черноморец (Балчик) – почива

