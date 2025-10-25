Популярни
Хикс в Каспичан

  25 окт 2025
  • 802
  • 0
Хикс в Каспичан

1:1 приключиха в Каспичан, Ботев (Нови пазар) и гостуващия му Светкавица (Търговище). Срещата е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига. Домакините натискаха през цялото време. Гостите затвориха подстъпите към вратата си и разчитаха на контраатаки. При една от тях достигнаха до гол. Случи се в средата на първото полувреме, когато Габриел Русев подаде и Мухамед Исмаилов насочи топката в мрежата – 0:1. Накрая, след корнер настана суматоха пред вратата на Светкавица и Христо Александров изравни резултата. Гостите завършиха мача с намален състав, защото Станислав Петков извърши нарушение и получи втори жълт и червен картон.

