Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пламен Стайков иска да атакува Европейския рали шампионат с нов автомобил

Пламен Стайков иска да атакува Европейския рали шампионат с нов автомобил

  • 26 окт 2025 | 15:34
  • 331
  • 0
Пламен Стайков иска да атакува Европейския рали шампионат с нов автомобил

Бившите рали шампиони на България Пламен Стайков и Рафи Кадир планират участие в Европейския рали шампионат с нов автомобил през следващия сезон.

След последното участие на екипажа в Гърция – второ място в рали „Deth“, последен кръг от асфалтовия шампионат на южната ни съседка за миналата година, Стайков продаде състезателната си Шкода Фабия R5. Автомобилът замина за Гърция, а Пламен вече търси нова бегачка.

Пламен Стайков: Второто място в Гърция е като победа за мен
Пламен Стайков: Второто място в Гърция е като победа за мен

Сред вариантите са Хюндай i20 N Rally2 от Ерджан Казас от Турция, отново Шкода Фабия, но от последното поколение RS Rally2 или напълно новата Ланча Ypsilon Rally2, като италианският автомобил ще има хомологация от началото на сезон 2026. Стайков потвърди, че е поканен на официалното представяне на Ypsilon Rally2 в Париж на 19 ноември.

Стайков определи като „големи“ шансовете си да участва в Европейския рали шампионат през 2026 година, но за целта ще има нужда от подкрепата на още спонсори.

Любо Руйков за пътя към Формула 4
Любо Руйков за пътя към Формула 4

„Нуждаем се от още партньори и рекламодатели, които да ни подкрепят, за да закупим конкурентен автомобил – обясни Пламен. – Защото нашето решение е, че ще се състезаваме с последна еволюция и спецификация на Rally2 автомобил.“

Заседнал асансьор едва не провалил победата на Александър Томов
Заседнал асансьор едва не провалил победата на Александър Томов
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Васьор: Ще се опитаме да вземем победа тази година

Васьор: Ще се опитаме да вземем победа тази година

  • 26 окт 2025 | 14:40
  • 701
  • 2
Монтоя: Макларън няма право сега да посочи пилот №1

Монтоя: Макларън няма право сега да посочи пилот №1

  • 26 окт 2025 | 14:24
  • 943
  • 0
Верстапен: Гумите прегряват, нямам шанс за подиума

Верстапен: Гумите прегряват, нямам шанс за подиума

  • 26 окт 2025 | 13:58
  • 1289
  • 0
Защо Макс изостана толкова много в Мексико?

Защо Макс изостана толкова много в Мексико?

  • 26 окт 2025 | 13:19
  • 1510
  • 1
Хамилтън: Ще атакувам, нямам какво да губя

Хамилтън: Ще атакувам, нямам какво да губя

  • 26 окт 2025 | 13:01
  • 1331
  • 1
Диксън спечели в Малайзия, Морейра поведе в битката за титлата в Moto2

Диксън спечели в Малайзия, Морейра поведе в битката за титлата в Moto2

  • 26 окт 2025 | 11:24
  • 1011
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Берое

11-те на ЦСКА и Берое

  • 26 окт 2025 | 16:09
  • 8157
  • 13
Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

  • 26 окт 2025 | 13:35
  • 20556
  • 16
Пирин и Етър си вкараха общо пет гола, но в крайна сметка си поделиха по една точка

Пирин и Етър си вкараха общо пет гола, но в крайна сметка си поделиха по една точка

  • 26 окт 2025 | 16:19
  • 8265
  • 2
Арсенал 1:0 Кристъл Палас, Езе откри резултата срещу бившия си тим

Арсенал 1:0 Кристъл Палас, Езе откри резултата срещу бившия си тим

  • 26 окт 2025 | 15:09
  • 3994
  • 2
Съставите за Ел Класико

Съставите за Ел Класико

  • 26 окт 2025 | 16:12
  • 3577
  • 3
Астън Вила 1:0 Манчестър Сити, домакините водят на почивката

Астън Вила 1:0 Манчестър Сити, домакините водят на почивката

  • 26 окт 2025 | 16:49
  • 3242
  • 4