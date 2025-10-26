Пламен Стайков иска да атакува Европейския рали шампионат с нов автомобил

Бившите рали шампиони на България Пламен Стайков и Рафи Кадир планират участие в Европейския рали шампионат с нов автомобил през следващия сезон.

След последното участие на екипажа в Гърция – второ място в рали „Deth“, последен кръг от асфалтовия шампионат на южната ни съседка за миналата година, Стайков продаде състезателната си Шкода Фабия R5. Автомобилът замина за Гърция, а Пламен вече търси нова бегачка.

Сред вариантите са Хюндай i20 N Rally2 от Ерджан Казас от Турция, отново Шкода Фабия, но от последното поколение RS Rally2 или напълно новата Ланча Ypsilon Rally2, като италианският автомобил ще има хомологация от началото на сезон 2026. Стайков потвърди, че е поканен на официалното представяне на Ypsilon Rally2 в Париж на 19 ноември.

Стайков определи като „големи“ шансовете си да участва в Европейския рали шампионат през 2026 година, но за целта ще има нужда от подкрепата на още спонсори.

„Нуждаем се от още партньори и рекламодатели, които да ни подкрепят, за да закупим конкурентен автомобил – обясни Пламен. – Защото нашето решение е, че ще се състезаваме с последна еволюция и спецификация на Rally2 автомобил.“

