Симеоне: Най-трудно в Ел Класико ще е на съдиите, оптимист съм, че скоро ще спечелим като гост

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне говори пред медиите преди утрешното гостуване на "дюшeкчиите" на Бетис в Ла Лига. Двата отбора са с равни 16 точки в класирането и който спечели, ще се изкачи в топ 4. Аржентинецът коментира тежката загуба от Арсенал през седмицата в Шампионската лига с 0:4 и кой резултат би бил най-изгоден за тима му в предстоящото Ел Класико.
Амбициите с Атлетико
"Клубът ми предоставя постоянни предизвикателства. Когато пристигнах, той беше на определено ниво. След огромната работа на ръководството, Енрике и Мигел (б.ред. - президентът и изпълнителният директор на Атлетико) успяха да го изведат до изключително място в световен мащаб, а ние помагаме от спортна страна, за да покажем най-добрата версия на това, което клубът представлява в света. Предизвикателството е непрекъснато. Няма нищо друго освен предизвикателство – да търсиш повече, да бъдеш по-добър, да останеш отдаден на идентичността на клуба, на отбора, на историята на Атлетико. Ще следваме този път до последния си ден тук".
Подновяването на договора на Хулиан Алварес
"Аз не участвам в преговорите по договорите, но клубът знае какво трябва да направи за доброто на отбора и институцията. Виждам Хулиан абсолютно отдаден. Онзи ден можеше да вкара два гола срещу Арсенал в единствените два случая, в които отборът успя да създаде опасност в противниковото поле. Винаги очаквам най-доброто от него. Виждам го ентусиазиран, щастлив, отдаден. Надяваме се утре да направи силен мач".
За игровите минути на определени футболисти
"Има много нови хора, които все още не са се адаптирали към това, което винаги е било и ще бъде наш модел. Винаги ще избираме грешно, защото когато побеждаваме и сме избрали единадесетте, всичко е наред. Но ако не спечелим, е трябвало да играе този, който не е играл, и цялата тази въртележка от ситуации, която се създава отвън.
Разликата между Атлетико от дербито с Реал и този в Лондон и трудностите в гостуванията
"Във всичко. Когато един отбор не успява да постигне постоянство като гост, а това са вече много мачове, повече от десет, в които нещата не се получават... Има модел, който трябва да се опитаме да подобрим. Проблемът е комплексен (домакинският фактор, интензивността, увереността на играчите...). Има един бутон, който все още не сме натиснали. Това не се случва само на нас, повечето отбори губят точки като гости. За да се бориш за челните места, трябва да имаш това постоянство далеч от дома, което ние нямаме.
Аз съм оптимист, нещата не продължават вечно. Надяваме се, че ще започнат да се променят. През ноември ни предстоят много и трудни мачове. Във всеки един от тях, мач за мач, аз се захранвам с ентусиазъм, предизвикателство, възможност. Ще подходим със същата страст. Да видим дали ще натиснем правилния бутон."
Борбата за Шампионската лига
"Всички отбори продължават да растат и да се развиват. Бетис става все по-добър всяка година, с много ясна идея на своя треньор, със смелост, динамични играчи и много добра защита".
Какъв резултат е изгоден за Атлетико в Ел Класико
"Най-трудното е за съдиите, повече отколкото за нас. Тяхната работа е много тежка."
В края на пресконференцията Симеоне отправи и послание към реферите: "Да свириш е лесно, особено когато имаш хора, които работят с видеоповторения. Стига да не сте корумпирани. Просто трябва да искате да си свършите работата добре и нещата ще се получат. Винаги има малки полемики, това е част от футбола открай време".
Снимки: Imago