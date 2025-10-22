Симеоне: Не става дума за липса на късмет, а за грешки

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне не бе щастлив след поражението с 0:4 от Арсенал в Шампионската лига. Той обаче отказа да се оправдае с липса на късмет, а призна, че причина за тази загуба са грешките, направени от неговия отбор в хода на мача.

„Те бяха по-добри и много ефективни в този етап от двубоя. След гола от статично положение, мачът се разви в тяхна полза, при това заслужено. До 1:0 ни принудиха да дадем максимума от себе си. Отборът работи добре, тичаше много, но просто бяхме надиграни от по-силен съперник. Ключов момент бе пропускът на Хулиан, когато топката мина близо до гредата през първото полувреме – това са малките детайли, които можеха да наклонят везните в наша полза. Но съперникът е много силен във всички линии, тичат много и това ти отнема време за мислене. До първия гол се справяхме добре, но в онзи 13-минутен период те бяха безпощадни“, заяви Конте.

Интересното е, че Арсенал наказа Атлетико с голове от статични положения, които по принцип са силна страна на "дюшекчиите".

„Винаги съм харесвал статичните положения и има отбори, които ги работят много добре. Те имат невероятна стойност във всеки мач. Когато решиш изхода на двубоя със статично положение, вече си изминал голяма част от пътя към победата", допълни специалистът.

Все пак той видя и някои положителни неща от представянето на отбора си.

„Положителното са минутите до първия гол, в които се състезавахме много добре. При него можехме да се справим по-добре. Те го правят отлично, затова вкарват толкова много голове. Това показва важността на статичните положения във футбола. Не е лош късмет, а грешки. В онзи период всяко тяхно действие носеше опасност. Това е урокът, който ни оставя този мач. Детайлите са определящи в различните етапи от играта“, каза още аржентинецът.

