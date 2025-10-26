Васьор: Ще се опитаме да вземем победа тази година

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор беше предпазлив с прогнозите за Гран При на Мексико Сити, въпреки че двамата му пилоти Шарл Леклер и Люис Хамилтън стартират втори и трети днес.

„Миналата година Карлос Сайнц спечели тук, но сега конкуренцията за победата е още по-сериозна – обясни французинът. – Мексико се отличава от другите състезания, като тук охлаждането има решаващо значение. Правим всичко възможно да се върнем в битката за победите и ще се опитаме да спечелим победа до края на сезона.

„В петък уикендът започна добре за нас, в събота също се представихме силно, сега остава най-важното изпитание – състезанието. Тук е трудно да се намери правилният баланс между работата на двигателя, спирачките и останалите системи на борда на автомобила. Но засега при нас всичко е под контрол.“

