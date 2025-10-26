Популярни
Елитна група до 16г. Академик (Пд) - Септември
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Васьор: Ще се опитаме да вземем победа тази година

Васьор: Ще се опитаме да вземем победа тази година

  • 26 окт 2025 | 14:40
  • 373
  • 1

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор беше предпазлив с прогнозите за Гран При на Мексико Сити, въпреки че двамата му пилоти Шарл Леклер и Люис Хамилтън стартират втори и трети днес.

„Миналата година Карлос Сайнц спечели тук, но сега конкуренцията за победата е още по-сериозна – обясни французинът. – Мексико се отличава от другите състезания, като тук охлаждането има решаващо значение. Правим всичко възможно да се върнем в битката за победите и ще се опитаме да спечелим победа до края на сезона.

Битката за титлата във Формула 1 продължава с мексиканска фиеста
Битката за титлата във Формула 1 продължава с мексиканска фиеста

„В петък уикендът започна добре за нас, в събота също се представихме силно, сега остава най-важното изпитание – състезанието. Тук е трудно да се намери правилният баланс между работата на двигателя, спирачките и останалите системи на борда на автомобила. Но засега при нас всичко е под контрол.“

Хамилтън: Ще атакувам, нямам какво да губя
Хамилтън: Ще атакувам, нямам какво да губя
 Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Снимки: Gettyimages

