Елитна група до 16г. Академик (Пд) - Септември
  Верстапен: Гумите прегряват, нямам шанс за подиума

Верстапен: Гумите прегряват, нямам шанс за подиума

  • 26 окт 2025 | 13:58
  • 859
  • 0

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен обясни, че колата на Ред Бул „просто не работи“ пистата „Братя Родригес“ в Мексико Сити, като петото място в квалификацията потвърди думите му.

„През целия сезон не се справяме много добре с прегряването на гумите, а това е сериозен проблем тук – заяви Верстапен. – На тази надморска височина колата започва да се пързаля, гумите веднага се нагряват сериозно. Ясно е, че това не ни се отразява добре.

„Можем да постигнем много с промени в баланса на колата, но това не може да реши всички проблеми. Например, в Остин също бяхме много бързи, но като погледнем състезанието, трябваше да пазим много гумите в някои завои, където Макларън или Ферари нямаха тези проблеми. Но в Остин колата ни беше добра, така че това маскира някои проблеми. Тук обаче ако нямаш добър баланс или поне добро сцепление, всичко приключва.

„Пробвахме всякакви промени по настройките и нищо не работи. Може би при някои варианти има подобрение, но пак си оставаме бавни. Трябва да стане някакво чудо, за да съм в топ 3. Това е реалността, няма как да сме на подиума.“

След това Макс потвърди предположенията, че пързалянето на колата му в бързия завой №9 е предизвикано от докосването на пода в асфалта, което лишава автомобила му от сцепление и се налага той да се бори с волана, за да остане на избраната траектория.

