Верстапен: Гумите прегряват, нямам шанс за подиума

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен обясни, че колата на Ред Бул „просто не работи“ пистата „Братя Родригес“ в Мексико Сити, като петото място в квалификацията потвърди думите му.

„През целия сезон не се справяме много добре с прегряването на гумите, а това е сериозен проблем тук – заяви Верстапен. – На тази надморска височина колата започва да се пързаля, гумите веднага се нагряват сериозно. Ясно е, че това не ни се отразява добре.

A mighty impressive lap from Lando 🙌



The @pirellisport Pole Position in Mexico goes to the Briton in his papaya McLaren! 💨🇲🇽#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/Wl6gWVfMCg — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Битката за титлата във Формула 1 продължава с мексиканска фиеста

„Можем да постигнем много с промени в баланса на колата, но това не може да реши всички проблеми. Например, в Остин също бяхме много бързи, но като погледнем състезанието, трябваше да пазим много гумите в някои завои, където Макларън или Ферари нямаха тези проблеми. Но в Остин колата ни беше добра, така че това маскира някои проблеми. Тук обаче ако нямаш добър баланс или поне добро сцепление, всичко приключва.

„Пробвахме всякакви промени по настройките и нищо не работи. Може би при някои варианти има подобрение, но пак си оставаме бавни. Трябва да стане някакво чудо, за да съм в топ 3. Това е реалността, няма как да сме на подиума.“

Хамилтън: Ще атакувам, нямам какво да губя

След това Макс потвърди предположенията, че пързалянето на колата му в бързия завой №9 е предизвикано от докосването на пода в асфалта, което лишава автомобила му от сцепление и се налага той да се бори с волана, за да остане на избраната траектория.

Защо Макс изостана толкова много в Мексико?

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages