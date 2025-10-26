Популярни
Защо Макс изостана толкова много в Мексико?
  Защо Макс изостана толкова много в Мексико?

Защо Макс изостана толкова много в Мексико?

  • 26 окт 2025 | 13:19
  • 473
  • 1

Петото място в квалификацията за Гран При на Мексико Сити е най-лошото представяне на световния шампион Макс Верстапен от Унгария насам. Според съветника на тима доктор Хелмут Марко проблемите на Макс и на RB21 са свързани с просвета на колата.

Верстапен се оплаква в хода на целия уикенд от недостатъчно сцепление, а противно на очакваното колата се оказа доста нервна и нестабилна в бързите завои. Вчера Верстапен губеше много във втория сектор на пистата, което според Марко е повод за притеснение за състезанието.

Битката за титлата във Формула 1 продължава с мексиканска фиеста
Битката за титлата във Формула 1 продължава с мексиканска фиеста

„Подобрихме представянето си, но във втория сектор губим две десети от секундата, а там има два завоя – обясни бившият пилот пред Sky Германия. – Заради това ще ни е трудно в хода на състезанието, също така значение ще има и износването на гумите.“

След квалификацията вчера Марко потвърди, че в Ред Бул са решили да повдигнат колата на Макс, като увеличаването на просвета е било направено с мисъл за състезанието.

Коя ще е най-подходящата стратегия за Гран При на Мексико Сити?
Коя ще е най-подходящата стратегия за Гран При на Мексико Сити?

„Просветът на колата тук е решаващ и във втория сектор се оказа, че сме прекрачили границата. Но това е решение за състезанието – когато резервоарът ще е пълен и всички ще са по-бавни в завоите, така че тогава този проблем трябва да е решен.“

Хамилтън: Ще атакувам, нямам какво да губя
Хамилтън: Ще атакувам, нямам какво да губя
Снимки: Gettyimages

