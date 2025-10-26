Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Маркес: Умна стратегия, която ми донесе победата

Маркес: Умна стратегия, която ми донесе победата

  • 26 окт 2025 | 10:41
  • 64
  • 0
Маркес: Умна стратегия, която ми донесе победата

Алекс Маркес спечели надпреварата за Гран При на Малайзия в MotoGP с много агресивна атака в първите обиколки на състезанието на „Сепанг“, когато той изпревари последователно Педро Акоста и Франческо Баная.

Агресивно начало донесе победата на Алекс Маркес в Гран При на Малайзия
Агресивно начало донесе победата на Алекс Маркес в Гран При на Малайзия

След финала пилотът на Грезини Дукати призна, че още преди старта той е бил решил, че ще бъде много агресивен в началото, за да не повтаря грешката, която допусна преди две години. Тогава той завърши втори на „Сепанг“ зад Енеа Бастианини, след като избра да не атакува Звяра в началото, но това се оказа грешният подход.

По-малкият от братята Маркес каза, че днешната победа е перфектният начин, с който той и отборът на Грезини Дукати да отпразнуват второто място в крайното класиране, което испанецът си подсигури още след вчерашния спринт. Той също така не пропусна да изкаже и своята надежда за добър развой на ситуацията с Хосе Антонио Руеда и Ноа Детвилер, които пострадаха тежко при зверския инцидент преди старта на състезанието в Moto3, който доведе до забавянето на състезателната програма на „Сепанг“ днес.

Тежък инцидент в Moto3 промени състезателната програма на Гран При на Малайзия
Тежък инцидент в Moto3 промени състезателната програма на Гран При на Малайзия

„Имал съм по-добри уикенди. Уикендът не беше лесен за нас, в началото имахме доста проблеми, аз направих две падания в петък. След това усещането не беше най-доброто, но днес стратегията беше умна, точно тя ми донесе победата.

„Стратегията беше да съм агресивен и да направя моите ходове още на старта, защото знаех, че това ще е ключовият момент в състезанието. Преди две години загубих състезанието тук, защото не атакувах Енеа в началото и изчаках прекалено много, затова днес реших да атакувам рано-рано.

„Много важна победа за нас, с която да отпразнуваме второто ми място в генералното класиране. Но моите мисли и молитви са с момчетата от Moto3, все още имам неприятно усещане в стомаха. Стискам палци всичко да е наред“, каза Маркес.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

