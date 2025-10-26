Пиастри: Изоставането ми е мистерия

Оскар Пиастри направи много разочароваща квалификацията за Гран При на Мексико Сити, в която остана едва осми, на повече от половин секунда зад съотборника си Ландо Норис, който спечели полпозишъна на „Ерманос Родригес“.

Not the Qualifying he had hoped for. All to play for tomorrow 👊#McLaren | #MexicoGP 🇲🇽 pic.twitter.com/WdgwzjhljA — McLaren (@McLarenF1) October 25, 2025

След квалификацията лидерът в шампионата, който ще стартира седми заради наказанието на Карлос Сайнц, заяви, че няма конкретно обяснение за изоставането си от Норис. Австралиецът също така сравни трудностите, които той изпитва в Мексико с тези, които го спънаха в Остин преди седмица.

Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

„Разочарован съм от начина, по който се разви сесията. Има много неща, за които мога да се притеснявам, но когато си толкова далеч, въпреки че смяташ, че си свършил добра работата, е много трудно. Това е най-голямото ми притеснение вчера.



„По един начин трудностите ми тук не са по-различни от тези в Остин. Изненадващото тук е, че разликата във всяка сесия е практически еднаква. Смятам, че направих някои доста солидни обиколки в хода на уикенда, но винаги съм на 4-5 десети от челото.



„Това не е добър знак, но има неща, които ми бяха трудни в Остин и те са ми трудни и тук. Има неща, с които мога да изчистя и да направя лесен прогрес, но не всичко. Смятам, че свърших добра работа в квалификацията и усещането в колата беше сравнително добро. Изоставането ми е мистерия“, заяви Пиастри.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages