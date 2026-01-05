Отиде си легендарен картинг пилот

Легендарният картинг пилот и търсач на таланти за юношеския отбор на Мерцедес във Формула 1, Майк Уилсън, почина на 66-годишна възраст.
Уилсън се присъедини към Мерцедес през 2024 г., за да търси открива млади пилоти с потенциал в картинга, както и да бъде треньор на вече ангажираните протежета на отбора: Джеймс Анагностиадис и Кензо Крейги.
Британецът, чиято кариера дълги години е свързана с Италия, е шесткратен световен шампион в най-високата картинг категория Формула K през 80-те години на миналия век. Това го утвърждава като един от най-великите таланти, сядали някога зад волана на тези машини, от които тръгват много звезди в автомобилния спорт.
През 2009 г. общ познат свързва Уилсън с Лорънс Строл – настоящият собственик на отбора от Формула 1 Астън Мартин – за да обучава сина му Ланс в мини картинга. Впоследствие младият Строл успя да достигне до Формула 1.
Преди и след тази си роля, Уилсън управлява картинг отбори и подпомага пилоти, след като самият той се оттегля от състезателната си кариера. Списъкът с неговите протежета включва двукратния световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо и пилота на Мерцедес Андреа Кими Антонели.
В ранните години на кариерата си Уилсън е известен с битките си с Айртон Сена, като двамата преминават от яростни съперници до велики фигури в моторните спортове с огромно взаимно уважение. Той се състезава на най-високо ниво в картинга и срещу двукратния шампион в CART и параолимпийски медалист Алекс Занарди, европейския шампион във Формула 2 Корадо Фаби и Тери Фулъртън.
Много от големите марки в картинга са работили с Уилсън или са го подкрепяли, като името му е исторически най-свързано с Birel, с чиито картове той печели три световни титли.