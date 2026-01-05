Отиде си легендарен картинг пилот

Легендарният картинг пилот и търсач на таланти за юношеския отбор на Мерцедес във Формула 1, Майк Уилсън, почина на 66-годишна възраст.

Уилсън се присъедини към Мерцедес през 2024 г., за да търси открива млади пилоти с потенциал в картинга, както и да бъде треньор на вече ангажираните протежета на отбора: Джеймс Анагностиадис и Кензо Крейги.

Esa MW que llevaba @alo_oficial cuando fue campeón del mundo junior de Karting era por Mike Wilson, uno de los nombres mas importantes de la historia del kart en particular y del automovilismo en general.

Hoy me entero que falleció muy joven a los 66 años.

Descanse en Paz. pic.twitter.com/DQFWSCUsg8 — pablo de villota (@pablodevillota) January 5, 2026

Британецът, чиято кариера дълги години е свързана с Италия, е шесткратен световен шампион в най-високата картинг категория Формула K през 80-те години на миналия век. Това го утвърждава като един от най-великите таланти, сядали някога зад волана на тези машини, от които тръгват много звезди в автомобилния спорт.

През 2009 г. общ познат свързва Уилсън с Лорънс Строл – настоящият собственик на отбора от Формула 1 Астън Мартин – за да обучава сина му Ланс в мини картинга. Впоследствие младият Строл успя да достигне до Формула 1.

The motorsport world is mourning the death of Mike Wilson today, the most successful driver in karting history, who passed away on Monday, 5th January 2026, at the age of 66. A six-time world champion, Wilson was a defining figure of karting’s golden era and later became a mentor… pic.twitter.com/70cmNDFakW — Formula One History (@F1History1950) January 5, 2026

Преди и след тази си роля, Уилсън управлява картинг отбори и подпомага пилоти, след като самият той се оттегля от състезателната си кариера. Списъкът с неговите протежета включва двукратния световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо и пилота на Мерцедес Андреа Кими Антонели.

В ранните години на кариерата си Уилсън е известен с битките си с Айртон Сена, като двамата преминават от яростни съперници до велики фигури в моторните спортове с огромно взаимно уважение. Той се състезава на най-високо ниво в картинга и срещу двукратния шампион в CART и параолимпийски медалист Алекс Занарди, европейския шампион във Формула 2 Корадо Фаби и Тери Фулъртън.

Много от големите марки в картинга са работили с Уилсън или са го подкрепяли, като името му е исторически най-свързано с Birel, с чиито картове той печели три световни титли.