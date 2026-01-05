Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Отиде си легендарен картинг пилот

Отиде си легендарен картинг пилот

  • 5 яну 2026 | 18:58
  • 534
  • 0
Отиде си легендарен картинг пилот

Легендарният картинг пилот и търсач на таланти за юношеския отбор на Мерцедес във Формула 1, Майк Уилсън, почина на 66-годишна възраст.

Уилсън се присъедини към Мерцедес през 2024 г., за да търси открива млади пилоти с потенциал в картинга, както и да бъде треньор на вече ангажираните протежета на отбора: Джеймс Анагностиадис и Кензо Крейги.

Британецът, чиято кариера дълги години е свързана с Италия, е шесткратен световен шампион в най-високата картинг категория Формула K през 80-те години на миналия век. Това го утвърждава като един от най-великите таланти, сядали някога зад волана на тези машини, от които тръгват много звезди в автомобилния спорт.

През 2009 г. общ познат свързва Уилсън с Лорънс Строл – настоящият собственик на отбора от Формула 1 Астън Мартин – за да обучава сина му Ланс в мини картинга. Впоследствие младият Строл успя да достигне до Формула 1.

Преди и след тази си роля, Уилсън управлява картинг отбори и подпомага пилоти, след като самият той се оттегля от състезателната си кариера. Списъкът с неговите протежета включва двукратния световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо и пилота на Мерцедес Андреа Кими Антонели.

В ранните години на кариерата си Уилсън е известен с битките си с Айртон Сена, като двамата преминават от яростни съперници до велики фигури в моторните спортове с огромно взаимно уважение. Той се състезава на най-високо ниво в картинга и срещу двукратния шампион в CART и параолимпийски медалист Алекс Занарди, европейския шампион във Формула 2 Корадо Фаби и Тери Фулъртън.

Много от големите марки в картинга са работили с Уилсън или са го подкрепяли, като името му е исторически най-свързано с Birel, с чиито картове той печели три световни титли.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Идва ли още един уникален модел на Ферари?

Идва ли още един уникален модел на Ферари?

  • 5 яну 2026 | 19:35
  • 341
  • 0
Уилямс ще покаже цветовете си за сезон 2026 на 3 февруари

Уилямс ще покаже цветовете си за сезон 2026 на 3 февруари

  • 5 яну 2026 | 18:12
  • 427
  • 0
Представянето на Мерцедес ще е на 22 януари

Представянето на Мерцедес ще е на 22 януари

  • 5 яну 2026 | 18:01
  • 522
  • 0
Перес: Да си съотборник на Верстапен в Ред Бул е най-лошата работа във Формула 1

Перес: Да си съотборник на Верстапен в Ред Бул е най-лошата работа във Формула 1

  • 5 яну 2026 | 15:54
  • 852
  • 0
Алпин запали първия си болид с мотор на Мерцедес

Алпин запали първия си болид с мотор на Мерцедес

  • 5 яну 2026 | 15:30
  • 578
  • 0
Ал-Атия: Да спечелим "Дакар"? Втората седмица ще е решаваща. Трябва да сме умни

Ал-Атия: Да спечелим "Дакар"? Втората седмица ще е решаваща. Трябва да сме умни

  • 5 яну 2026 | 15:08
  • 255
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Пенев: Сбогом, Чичо! Прости ми, че не успях да те изпратя лично! Благодаря ти за всичко

Любо Пенев: Сбогом, Чичо! Прости ми, че не успях да те изпратя лично! Благодаря ти за всичко

  • 5 яну 2026 | 18:50
  • 11001
  • 3
Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

  • 5 яну 2026 | 16:12
  • 29583
  • 18
Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

  • 5 яну 2026 | 15:20
  • 30539
  • 37
България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 39889
  • 58
Здрава битка в Самоков

Здрава битка в Самоков

  • 5 яну 2026 | 19:15
  • 4105
  • 2
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 44160
  • 61