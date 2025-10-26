Популярни
Европейският рекордьор в скока на дължина пожела на Саръбоюков да повтори резултата му

  26 окт 2025
  • 2028
  • 0
Европейският рекордьор в скока на дължина пожела на Саръбоюков да повтори резултата му

Европейският рекордьор в скока на дължина Роберт Емиян пожела на Божидар Саръбоюков най-малко да повтори неговия резултат от 8.86 метра, който седи на върха в континенталната ранглиста за всички времена. 60-годишният арменец отправи своето пожелание към европейския шампион при мъжете в зала от тази зима по време на церемонията за “Атлет на годината” в Европа, която се състоя вчера в грузинския град Батуми.

Емиян поздрави Саръбоюков и неговия треньор Димитър Карамфилов и от сърце пожела на българския атлет поне да повтори неговото постижение от 1988 г., а защо не и да го задмине.

Самият Емиян пък излезе на сцената в Батуми, за да получи награда за цялостен принос към атлетиката.

