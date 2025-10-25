Индийски фен поздрави Саръбоюков на сръбски в Грузия

Европейският шампион в скока на дължина в зала от тази зима Божидар Саръбоюков имаше интересен разговор на плажа в Батуми, където по-късно днес ще се проведе церемонията за “Атлет на Европа” за 2025 година. Българинът е сред тримата финалисти за “ Изгряваща звезда” при мъжете.

Индийски фен заговори Саръбоюков на плажа и след като разбра от коя държава е той, го поздрави на сръбски с думите “Здраво, како си”. Оказа се, че индиецът, който в момента учи медицина в Батуми, неслучайно знае сръбски. Пред Sportal.bg той разкри, че е учил известно време в Сърбия и там е научил малко от езика.

След краткия разговор последва снимка с европейския шампион и пожелание тази вечер да е победител в категорията за “Изгряваща звезда” на Европа при мъжете.

Снимки: Sportal.bg