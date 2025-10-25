Популярни
Индийски фен поздрави Саръбоюков на сръбски в Грузия

  • 25 окт 2025 | 15:29
Европейският шампион в скока на дължина в зала от тази зима Божидар Саръбоюков имаше интересен разговор на плажа в Батуми, където по-късно днес ще се проведе церемонията за “Атлет на Европа” за 2025 година. Българинът е сред тримата финалисти за “ Изгряваща звезда” при мъжете.

Димитър Карамфилов пред Sportal.bg: Божидар Саръбоюков можеше да скочи 8.50 метра през тази година

Индийски фен заговори Саръбоюков на плажа и след като разбра от коя държава е той, го поздрави на сръбски с думите “Здраво, како си”. Оказа се, че индиецът, който в момента учи медицина в Батуми, неслучайно знае сръбски. Пред Sportal.bg той разкри, че е учил известно време в Сърбия и там е научил малко от езика.

След краткия разговор последва снимка с европейския шампион и пожелание тази вечер да е победител в категорията за “Изгряваща звезда” на Европа при мъжете.

Следете всичко най-интересно от церемонията в Батуми в Sportal.bg, а по-късно очаквайте и интервюта с призьорите.

Снимки: Sportal.bg

