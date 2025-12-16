Популярни
Младата спринтова звезда Гаут Гаут потвърди участие на "Златен шпайк“

  • 16 дек 2025 | 16:46
Продажбите на билети за лекоатлетическия турнир "Златен шпайк“ в Острава през следващото лято вече текат с пълна сила, а една от основните звезди ще бъде Гаут Гаут. Над 3000 фенове вече са закупили места за състезанието на 16 юни 2026 г.

Организаторите на турнира обявиха първите потвърдени атлети за 65-ото издание, докато състезателите тренират през зимния сезон в зала. Събитието ще отбележи специален юбилей, тъй като директорът на турнира Ян Железни ще празнува своя 60-ти рожден ден в деня на надпреварата. Железни все още държи световния рекорд в хвърлянето на копие.

Австралийският тийнейджър ще се състезава в Острава за втора поредна година. 17-годишният атлет привлече международното внимание през 2024 г., когато на 16-годишна възраст счупи рекорда на Юсейн Болт на 200 метра за юноши под 18 години.

Гаут Гаут спечели при първото си участие на "Златен шпайк“ миналото лято, пробягвайки дистанцията за 20.02 секунди без попътен вятър. Това време е както негово лично постижение, така и национален рекорд на Австралия за младежи под 20 години. Родителите му са се преместили в Австралия от Южен Судан, а лекоатлетическите експерти вярват, че той може да атакува и световните рекорди на Bolt при мъжете.

Финалната му скорост е това, което го отличава най-много. Гаут пробяга последните 50 метра за 4.62 секунди по време на бягане за 19.84 през април, въпреки че силният вятър попречи на официалното признаване на резултата. Този спринт всъщност е по-бърз от финалните 50 метра на Болт по време на световния му рекорд от 19.19 секунди през 2009 г.

Емануил Каралис, който спечели сребро на Световното първенство в Токио, ще донесе своя атрактивен стил отново в Острава. Гръцкият скачач се състезава за първи път на турнира като 16-годишен през 2016 г., преодолявайки 5.55 метра за най-добро постижение в света за своята възрастова група.

Сега 26-годишният атлет е четвърти във вечната ранглиста с резултата си от 6.08 метра, постигнат през 2025 г. Само Сергей Бубка, Рено Лавийени и Арманд Дуплантис са скачали по-високо. Каралис също така спечели олимпийски бронз в Париж и стана европейски шампион в зала през 2025 г.

Снимки: Imago

