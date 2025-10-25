Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

Божидар Саръбоюков бе много близо, но не спечели приза за “Изгряваща звезда” на Европа при мъжете за 2025 година в класацията на Европейската атлетика.

Талантът от Харманли бе изпреварен от световния рекордьор за младежи до 23 години в многобоя Хуберт Трошчанка от Полша.

Божидар Саръбоюков присъства на специалната церемония в Батуми (Грузия).

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

Тази година възпитаникът на Димитър Карамфилов се пребори за европейската титла в скока на дължина в зала при мъжете на форума в Апелдорн. Саръбоюков постигна 8.13 метра в последния си опит, за да изуми Фурлани и да изтръгне златния медал от италианеца с минимална разлика от един сантиметър.

Димитър Карамфилов пред Sportal.bg: Божидар Саръбоюков можеше да скочи 8.50 метра през тази година

Той стана и първият българин с европейска титла в зала от 2000 г. насам, когато Петър Дачев и Илия Дживондов спечелиха съответно в скока на дължина и на 400 метра.

Божидар Саръбоюков получи приз за пробив в световния спорт

След изненадващо поражение на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години, 21-годишният атлет завърши сезона си по най-добрия начин, класирайки се на пето място във финала на Световното първенство в Токио.

Третият финалист за наградата “Изгряваща звезда” в Европа при мъжете бе италианецът Матео Сиоли, който спечели европейските титли за младежи под 23 години в скока на височина. Сиоли спечели и бронз при мъжете на Европейското в зала в Апелдорн.

Наградата "Изгряваща звезда“ е учредена през 2007 г., за да отличи постиженията на най-забележителните млади атлети в Европа. Сред предишните носители на приза са бъдещи олимпийски шампиони като Карстен Вархолм, Якоб Ингебригтсен и Арманд Дуплантис, както и световни първенци като Теди Тамго, Давид Щорл, Никлас Каул и Матиа Фурлани.

Очаквайте по-късно интервю с Божидар Саръбоюков от Батуми.