Съдебни документи разкриват: Големият шлем на атлетиката на Майкъл Джонсън дължи 218 000 долара на Джош Кър

Шотландският бегач на средни разстояния Джош Кър е сред основните кредитори на веригата Голям шлем на атлетиката, след като миналата седмица тя обяви фалит. Дължимата на британеца сума възлиза на 218 750 долара.

Документи, внесени в съда по несъстоятелността в Делауеър в понеделник, включват списък с 20-те кредитори с най-големи необезпечени вземания. В него фигурират имената на Кър и още шестима лекоатлети, на които Големият шлем на атлетиката дължи общо милиони долари.

Американската спринтьорка Сидни Маклафлин-Леврон има да получава 356 250 долара. Нейните сънароднички Габи Томас – олимпийска шампионка на 200 метра – и Мелиса Джеферсън-Уудън – златна медалистка на 100 и 200 метра от Световното първенство тази година – очакват съответно 249 375 и 190 625 долара. Всеки от атлетите е печелил индивидуални дисциплини, както и един или повече от турнирите от веригата. Кър например триумфира в бягането на 1500 метра в Маями, като общата му награда само от тези две състезания е 150 000 долара.

Една от телевизионните компании, излъчвали събитията, има да получава над 3 милиона долара, а общата сума, дължима на 20-те най-големи кредитори, наближава 10 милиона долара. Документите показват, че броят на всички кредитори е между 200 и 999, а общият дълг е в диапазона от 10 до 50 милиона долара.

Веригата Голям шлем на атлетиката, основана и стартирана от многократния олимпийски шампион Майкъл Джонсън през 2024 г., подаде молба за обявяване в несъстоятелност по Глава 11 в американски съд миналата седмица след месеци на финансови затруднения.

Първото събитие от веригата се проведе в Кингстън (Ямайка) през април тази година. След него обаче основен финансов спонсор оттегли подкрепата си поради слабата посещаемост.

Последваха турнири в Маями и Филаделфия, като последният беше съкратен от три на два дни. Финалното събитие за сезона, планирано за Лос Анджелис през юни, беше отменено.

По-късно Джонсън призна, че Големият шлем на атлетиката не може да си позволи да плати на атлетите, въпреки че веригата беше обещала награден фонд до 12,6 милиона долара.

Процедурата по Глава 11 дава възможност на веригата да се реорганизира и да "стабилизира финансите си“, вместо да преминава през ликвидация. В изявление от Големия шлем на атлетиката обясняват, че целта на процеса е също така да се "въведе по-ефективен разходен и оперативен модел и да се позиционира Големият шлем на атлетиката за дългосрочен успех“.

Снимки: Gettyimages