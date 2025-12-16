Тебого получил покани от 3 държави след олимпийската титла в Париж, отказал ги е

Олимпийският шампион на 200 метра от Париж 2024 Лециле Тебого е получил предложения от три държави за смяна на гражданството след Игрите във френската столица. Катар, ОАЕ и Тунис са отправили своите предложение към таланта от Ботсвана.

Тебого спечели първия олимпийски медал в историята на Ботсвана, след като извоюва титлата на 200 метра в Париж, а по-късно беше част и от мъжкия квартет на Ботсвана на 4 по 400 м, който извоюва сребърни отличия. Наскоро правителството на Ботсвана награди Тебого с новопостроена къща за златото на 200 м, а всички от щафетата получиха и апартаменти.

“Имах три предложения на масата - от Катар, ОАЕ и Тунис. Това са трите оферти, които са на масата, и все още се опитваме да видим. Казахме им колко струваме и те обещават да подобрят играта си, така че така стоят нещата“, каза Тебого.

Когато го попитаха дали ще обмисли промяната, Тебого отговори: “Това е нещо на масата. Те казаха “на годишна база това е сумата, която можем да ви дадем“. Офертите дойдоха, но всички бяха отхвърлени.“

