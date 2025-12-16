Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Тебого получил покани от 3 държави след олимпийската титла в Париж, отказал ги е

Тебого получил покани от 3 държави след олимпийската титла в Париж, отказал ги е

  • 16 дек 2025 | 14:06
  • 290
  • 0
Тебого получил покани от 3 държави след олимпийската титла в Париж, отказал ги е

Олимпийският шампион на 200 метра от Париж 2024 Лециле Тебого е получил предложения от три държави за смяна на гражданството след Игрите във френската столица. Катар, ОАЕ и Тунис са отправили своите предложение към таланта от Ботсвана.

Тебого спечели първия олимпийски медал в историята на Ботсвана, след като извоюва титлата на 200 метра в Париж, а по-късно беше част и от мъжкия квартет на Ботсвана на 4 по 400 м, който извоюва сребърни отличия. Наскоро правителството на Ботсвана награди Тебого с новопостроена къща за златото на 200 м, а всички от щафетата получиха и апартаменти.

“Имах три предложения на масата - от Катар, ОАЕ и Тунис. Това са трите оферти, които са на масата, и все още се опитваме да видим. Казахме им колко струваме и те обещават да подобрят играта си, така че така стоят нещата“, каза Тебого.

Когато го попитаха дали ще обмисли промяната, Тебого отговори: “Това е нещо на масата. Те казаха “на годишна база това е сумата, която можем да ви дадем“. Офертите дойдоха, но всички бяха отхвърлени.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Паралимпийски медалист почина на 32

Паралимпийски медалист почина на 32

  • 16 дек 2025 | 13:48
  • 739
  • 1
Най-добрите цитати от Европейското първенство по крос-кънтри

Най-добрите цитати от Европейското първенство по крос-кънтри

  • 15 дек 2025 | 18:10
  • 372
  • 0
Световният атлет на годината извън стадиона Сабастиан Саве откровено за себе си

Световният атлет на годината извън стадиона Сабастиан Саве откровено за себе си

  • 15 дек 2025 | 17:10
  • 462
  • 0
Близък на Майкъл Джонсън проговори за фалита на Големия шлем на атлетиката

Близък на Майкъл Джонсън проговори за фалита на Големия шлем на атлетиката

  • 15 дек 2025 | 15:42
  • 1086
  • 0
Ноа Лайлс разкритикува пренебрегването на Мелиса Джеферсън-Уудън за Атлет на годината: Тази награда е някаква шега

Ноа Лайлс разкритикува пренебрегването на Мелиса Джеферсън-Уудън за Атлет на годината: Тази награда е някаква шега

  • 15 дек 2025 | 14:48
  • 1954
  • 2
Кибивот и Тануй блестят в Мерсин

Кибивот и Тануй блестят в Мерсин

  • 15 дек 2025 | 13:28
  • 347
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

  • 16 дек 2025 | 13:50
  • 3481
  • 20
ЦСКА с пет зимни проверки

ЦСКА с пет зимни проверки

  • 16 дек 2025 | 12:14
  • 5266
  • 21
Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

  • 16 дек 2025 | 10:12
  • 12535
  • 23
Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

  • 16 дек 2025 | 06:51
  • 9596
  • 13
Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

  • 16 дек 2025 | 07:54
  • 6345
  • 0
Везенков и компания срещу втория в Евролигата

Везенков и компания срещу втория в Евролигата

  • 16 дек 2025 | 07:25
  • 5527
  • 0