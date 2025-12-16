Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Бунсон с три златни медала и рекорди на Игрите на Югоизточна Азия

Бунсон с три златни медала и рекорди на Игрите на Югоизточна Азия

  • 16 дек 2025 | 20:16
  • 177
  • 0
Бунсон с три златни медала и рекорди на Игрите на Югоизточна Азия

Тайландецът Пурипол Бунсон зарадва домакинските фенове, след като спечели три златни медала и подобри серия от рекорди по време на Игрите на Югоизточна Азия в Банкок (11-16 декември).

19-годишният атлет първо подобри азиатския рекорд до 20 години и националния рекорд за мъже с 9.94 секунди в сериите на 100 метра, с което стана петият най-бърз атлет до 20 години в историята. Световният сребърен медалист в същата възрастова група се завърна, за да спечели финала с време 10.00, изпреварвайки Лалу Мухамад Зохри от Индонезия (10.25).

Бунсон запази инерцията си и в спринта на 200 метра, където постави нов азиатски рекорд до 20 години и национален рекорд за мъже от 20.07 секунди. С това той убедително спечели титлата пред Марк Брайън Луис от Сингапур (20.72).

Златният хеттрик беше завършен, когато Бунсон се обедини с Тауатчай Химаиад, Чают Хонгпрасит и Сораоат Дапбанг, за да спечели щафетата 4x100 метра за Тайланд. Техният резултат от 38.28 секунди е нов национален рекорд и рекорд на игрите, като ги нарежда на трето място в азиатската ранглиста за всички времена. Малайзия завърши на второ място, също с национален рекорд от 39.03.

Сънародникът на Бунсон Кийрън Тунтивате също постигна три златни отличия. Той триумфира на 1500 метра с 3:47.50, на 5000 метра с 14:46.38 и на 10 000 метра с 29:41.81. През 2023 г. той направи дубъл на 1500 и 5000 метра, а през 2019 г. – на 5000 и 10 000 метра, но в Банкок надгради постижението си, печелейки третата си победа в последния ден от лекоатлетическите състезания.

Снимки: Gettyimages

