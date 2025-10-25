Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Добромир Карамаринов връчи специални сувенири на финалистите за “Атлет на Европа”

Добромир Карамаринов връчи специални сувенири на финалистите за “Атлет на Европа”

  • 25 окт 2025 | 23:57
  • 631
  • 0

Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов връчи специални сувенири на присъстващите на церемонията финалисти в различните категории за “Атлет на годината” в Европа, която се състоя тази вечер в грузинския град Батуми. Сред финалистите беше и континенталният шампион при мъжете в зала от тази зима Божидар Саръбоюков, който остана на крачка от приза в категорията за “Изгряваща звезда”.

Признанието в тази категория при мъжете и жените заслужиха европейският шампион и световен рекордьор за юноши под 20 години в десетобоя Хуберт Трошчанка и европейската златна медалистка на 800 м за девойки под 23 години Одри Веро.

