Добромир Карамаринов връчи специални сувенири на финалистите за “Атлет на Европа”

Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов връчи специални сувенири на присъстващите на церемонията финалисти в различните категории за “Атлет на годината” в Европа, която се състоя тази вечер в грузинския град Батуми. Сред финалистите беше и континенталният шампион при мъжете в зала от тази зима Божидар Саръбоюков, който остана на крачка от приза в категорията за “Изгряваща звезда”.

Признанието в тази категория при мъжете и жените заслужиха европейският шампион и световен рекордьор за юноши под 20 години в десетобоя Хуберт Трошчанка и европейската златна медалистка на 800 м за девойки под 23 години Одри Веро.