Арманд Дуплантис за трети път е “Атлет на годината”

  • 25 окт 2025 | 21:34
Арманд Дуплантис за трети път е “Атлет на годината”

25-годишният швед Арманд Дуплантис бе награден с отличието “Атлет на годината” при мъжете по време на церемонията в Батуми, Грузия.

Заедно с него при жените наградата грабна 25-годишната нидерландка Фемке Бол.

Фемке Бол с историческо постижение!
Фемке Бол с историческо постижение!

Дуплантис, чиито подвизи в овчарския скок вече изчерпват всички суперлативи, печели наградата за втора поредна година.

Арманд Дуплантис под светлината на прожекторите
Арманд Дуплантис под светлината на прожекторите

Той бе отличен и още веднъж през 2022 г., но тогава подели трофея с норвежеца Якоб Ингебригтсен.

Ратифицирха световния рекорд на Дуплантис
Ратифицирха световния рекорд на Дуплантис

Скандинавското дуо раздели и наградата за "Изгряваща звезда“ при мъжете през 2018 г.

