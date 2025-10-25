Фемке Бол с историческо постижение!

Световната шампионка на 400 метра Фемке Бол бе отличена с наградата за най-добър атлет на годината при жените по време на церемонията за връчването на атлетическите европейски награди в Батуми, Грузия.

Заедно с нея при мъжете бе отличен 25-годишният швед Арманд Дуплантис, който също бе награден за трети път в кариерата си с отличието

25-годишната нидерландка се превърна в първата атлетка, спечелила три пъти приза "Атлетка на годината в Европа“. Предходните два пъти бе наградена през 2022 и 2023 г. Тя не успя да запише трето поредно отличие миналата година, когато заслужено под светлините на прожектора попадна украинката Ярослава Магучих.

Бол има и още една награда, но само че за “изгряваща звезда”, която получи през 2021 г.

Нидерландката е една от най-успешните съвременни европейски състезателки, като само на 25 години вече има внушителните 27 медала – индивидуални и от щафети – от големи световни или континентални първенства.