Ратифицирха световния рекорд на Дуплантис

Световната атлетика официално ратифицира последния световен рекорд в овчарския скок при мъжете, поставен от Арманд Дуплантис по-рано тази година. Световната централа призна и три световни рекорда за атлети под 20 години.

Дуплантис подобри собствения си световен рекорд до 6.30 м по време на Световното първенство по лека атлетика в Токио през септември. Междувременно Хубуртн Трошчанка, Ян Зийу и Жан Жиале поставиха нови световни рекорди за юноши и девойки съответно в десетобоя, хвърлянето на копие и хвърлянето на чук.

Постижението на Дуплантис в Токио добави един сантиметър към предишния му световен рекорд от 6.29 м, който той постави в Будареща на 12 август.

Завръщайки се на сцената, където спечели първата си голяма световна титла на Олимпийските игри през 2021 г., шведският атлет преодоля 6.30 м в своя трети и последен опит. С това той завоюва третата си поредна световна титла, осмата си голяма международна титла при мъжете и постави общо 14-тия си световен рекорд в овчарския скок.

За първи път в историята седем атлети преминаха 5.90 м или повече в рамките на едно състезание. Освен това за първи път височина от 5.95 м не беше достатъчна за медал.

"Това е по-добре, отколкото можех да си представя“, каза Дуплантис пред публиката. "Да ви подаря този световен рекорд е невероятно. Публиката беше толкова шумна. Благодаря ви много. Просто съм безкрайно щастлив.“

Нови рекорди при подрастващите

На 2 август Жан записа своя рекорден опит от 77.24 м в хвърлянето на чук, подобрявайки както личното си постижение от 75.14 м, така и ратифицирания световен рекорд от 73.43 м на финландката Силия Косонен от 2021 г. 18-годишната китайка надмина предишния рекорд и с опит от 76.15 м във финалния кръг. След това постижение Жан спечели и бронзов медал на Световното в Токио с резултат 77.10 м.

Световният рекорд на Ян в хвърлянето на копие беше постигнат на 3 август. 17-годишната атлетка хвърли 65.89 м, подобрявайки с повече от метър предишния си ратифициран рекорд от 64.41 м.

Полякът Трошчанка постави своя световен рекорд за юноши до 20 години на Европейското първенство в Тампере на 8 август. Със сбор от 8514 точки той стана първият атлет в историята, преминал границата от 8500 точки в десетобоя за тази възрастова група. Той подобри предишния рекорд от 8435 точки, поставен от германеца Никлас Каул през 2017 г.

Неговото представяне включваше резултати от 10.74 сек. на 100 м, 7.26 м в скока на дължина, 15.48 м в тласкането на гюле, 1.94 м в скока на височина, световен рекорд в десетобоя за юноши до 20 г. на 400 м с 46.21 сек., 14.23 сек на 110 м с препятствия, 43.36 м на диска, 4.80 м в овчарския скок, най-добро постижение в десетобой на шампионата в хвърлянето на копие с 68.87 м и 4:28.59 мин. на 1500 м.

