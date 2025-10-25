Ливърпул не може да си позволи грешна стъпка срещу Брентфорд

Брентфорд и Ливърпул ще се изправят един срещу друг в мач от 9-ия кръг на Премиър лийг. Двубоят ще се проведе на "Джитек Къмюнити Стейдиъм" от 22:00 часа, като главен съдия ще бъде Саймън Хупър.



Срещата се очертава като интересен сблъсък между отбор, който търси стабилност в средата на таблицата, и претендент за челните места в класирането.

Брентфорд демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, две загуби и едно равенство. "Пчелите" впечатлиха с победа като гост срещу Уест Хам (2:0), след като преди това отстъпиха на Манчестър Сити (0:1). Впечатляваща беше и победата им над Манчестър Юнайтед (3:1), но преди това загубиха от Фулъм (1:3), а в "Карабао Къп" завършиха наравно с Астън Вила (1:1).



Ливърпул, от своя страна, преминава през труден период с четири последователни загуби в първенството и Шампионската лига, преди да постигне убедителна победа срещу Айнтрахт (Франкфурт) с 5:1 в най-силния европейския турнир. Преди това "мърсисайдци" загубиха от Манчестър Юнайтед (1:2), Челси (1:2), Галатасарай (0:1) и Кристъл Палас (1:2). В момента тимът на Арне Слот е четвърти в подреждането с 15 точки.

Брентфорд се намира на 13-то място в класирането с 10 точки от 8 изиграни мача, като има голова разлика от 11 вкарани и 12 допуснати гола. Последната победа на тима срещу Уест Хам му даде възможност да се отдалечи от зоната на изпадащите и да се приближи към средата на таблицата.



Ливърпул е с 14 отбелязани и 11 допуснати гола. Въпреки серията от загуби в първенството, "червените" остават в челната четворка, но изоставането им от лидерите се увеличи. Победата в този мач е от ключово значение и за двата отбора - за Брентфорд, за да продължи възходящата си форма и да се изкачи в класирането, а за Ливърпул, за да прекъсне негативната серия в първенството и да се доближи до лидерите.

Брентфорд разчита силно на нападателя Игор Тиаго, който е в отлична форма с 5 гола в първенството, включително два срещу Манчестър Юнайтед и един в последния мач срещу Уест Хам. Тиаго се очертава като ключов играч за "пчелите" в предстоящия двубой.



За Ливърпул Юго Екитике отбеляза 3 гола в 7 мача, но имаше ограничено игрово време в последните срещи, влизайки като резерва срещу Манчестър Юнайтед и Челси. Мохамед Салах, който традиционно се представя добре срещу Брентфорд, ще се опита да отговори на критиките след разочароващите си изяви в последните седмици.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха на "Джитек Къмюнити Стейдиъм", Ливърпул надви Брентфорд с 2:0 на 18 януари 2025 г. в мач от 22-рия кръг на Премиър лийг. Двата гола за "червените" бяха отбелязани от Дарвин Нунес в края на дувбоя.



В предишните им пет срещи Ливърпул има пълно превъзходство с пет победи, като отбеляза 12 гола и допусна само 1. Особено резултатен беше мачът на 17 февруари 2024 г., когато мърсисайдци спечелиха с 4:1 като гост.

