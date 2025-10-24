Атанас Апостолов: Най-добрите са

Утре в Мъглиж, Розова долина (Казанлък) приема едноименния тим на Несебър. Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Респект и уважение към Несебър. Излизаме срещу най-добрия отбор. Очаквам много труден мач за нас, след загубата ни от Ямбол. Ако играем по-същия начин, нищо добро не ни очаква срещу Несебър. Показали сме, че можем да се мобилизираме за важни двубои. Ако успеем да го направим, ще затрудним максимално противника и ще вземем точки“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.